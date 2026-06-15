فعال رسانه‌ای انگلیسی، در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که ایران تاکنون پیروز جنگ بوده و توافق احتمالی نیز بدون تغییر در ساختار حاکمیتی این کشور حاصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای انگلیسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره توافق احتمالی با ایران نوشت که این توافق «یک معامله نیست، بلکه یک تفاهم‌نامه» است.

وی مدعی شد که بر اساس این توافق، تنگه هرمز دوباره بازگشایی خواهد شد و محاصره دریایی آمریکا پایان می‌یابد.

این فعال رسانه‌ای همچنین ادعا کرد که ایران از طریق رفع بخشی از تحریم‌ها یا با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس غرامت مالی دریافت خواهد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد که هیچ تغییری در رهبری ایران رخ نخواهد داد و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهد ماند.

بشرا شیخ همچنین مدعی شد که ایران تاکنون در این جنگ پیروز شده است.

