میزبانی خراسان جنوبی از هیئت اقتصادی ولایت هلمند افغانستان
خراسان جنوبی میزبان هیئت اقتصادی ولایت هلمند افغانستان با هدف توسعه تعاملات دوجانبه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از حضور هیئتی از ولایت هلمند افغانستان در استان خبر داد و گفت: این سفر در راستای تأکید استاندار خراسان جنوبی بر توسعه و تنوعبخشی به تعاملات اقتصادی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مشترک دو طرف انجام شده است.
شریعتیفر افزود: خراسان جنوبی در حوزههای صنعت، معدن، سلامت، کشاورزی و شرکتهای دانشبنیان میزبان این هیئت است و برنامههای متنوعی برای آشنایی آنان با توانمندیهای استان تدارک دیده شده است.
وی گفت: اعضای این هیئت در جریان سفر خود از ظرفیتهای معدنی، صنعتی، مراکز درمانی و سلامت، شرکتهای دانشبنیان و بخش کشاورزی خراسان جنوبی بازدید خواهند کرد و علاوه بر بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز در این دیدارها حضور دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اشتراکات فراوان میان خراسان جنوبی و ولایت هلمند افزود: امیدواریم این دیدارها به شکلگیری تفاهمها و تعاملات مؤثر منجر شود و زمینه ارتباط و همکاری بیشتر میان بخشهای دولتی و خصوصی دو طرف را فراهم کند.
شریعتیفر گفت: در نشستهای مشترکی که طی این سفر برگزار خواهد شد، تلاش میکنیم به نتایج عملی و توافقهای مناسبی دست یابیم تا این تعاملات در قالب تفاهمنامهها و همکاریهای مشترک ادامه یابد.