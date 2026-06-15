در نشست مشترک نماینده مردم تهران و رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، مقرر شد مجوز رشته حقوق در مقطع دکتری از وزارت علوم پیگیری و از ظرفیت کتابخانه ۱۱۰ هزار جلدی این مرکز استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله هنرمندی مشاور و مدیر دفتر مصطفی رحماندوست نماینده مجلس گفت: در این نشست مقرر شد مکاتبه‌ای با وزارت علوم انجام شود تا مجوز رشته حقوق در مقطع دکتری بصورت حضوری پیگیری شود.

همچنین مصطفی رحماندوست نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران دفاتر انتخابیه خود از کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث بازدید کردند در این بازدید مصطفی رحماندوست نماینده مجلس به فرهنگ‌سازی و تشویق مخاطبان به کتاب و کتابخوانی تاکید کرد.

یاوندعباسی دستیار مصطفی رحماندوست در بازدید از کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث به ظرفیت این کتابخانه که یکی از بزرگترین منابع پژوهشگران حوزه دین است اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث وجود دارد که دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و پژوهشگران از استان تهران و سایر شهرستان‌ها میتوانند از آن استفاده کنند که بصورت دیجیتال نیز این امکان برای پژوهشگران فراهم است.