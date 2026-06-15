مدیر کمیته امداد امام خمینی دره‌شهر گفت: سال گذشته بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع‌آوری شد که ۴۵ درصد آن مربوط به زکات دام بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «غلامرضا گلی» مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) دره‌شهر با اشاره به نقش برجسته عشایر در پرداخت زکات گفت: سال گذشته بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع‌آوری شد که ۴۵ درصد آن مربوط به زکات دام بوده است.

وی افزود: این زکات علاوه بر توسعه زیرساخت‌های عام‌المنفعه در روستاها، پنج طرح اشتغال‌زایی نیز برای مددجویان ایجاد کرده است.

گلی گفت: سال گذشته عشایر این شهرستان ۶۰ رأس دام به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب فریضه زکات پرداخت کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۷۰ رأس دام برسد.

مدیر کمیته امداد دره‌شهر افزود: هم اکنون دو هزار و ۳۰۰ خانوار دره‌شهری با جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره‌مند هستند.

وی تأکید کرد: سالانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ خانوار از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت کمیته امداد توانمند و از چرخه حمایتی خارج می‌شوند.