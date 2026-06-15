به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین وفایی نماینده اسنوکر ایران در رقابت‌های انتخابی مسابقات چین که یکی از رویداد‌های مهم و معتبر در تقویم حرفه‌ای اسنوکر جهان است با دو پیروزی برابر نمایندگان هنگ کنگ و انگلیس جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرد.

وفایی در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی برابر «مارکو فو» از هنگ‌کنگ قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید.

نماینده ایران در ادامه برابر «دیوید لیلی» از انگلیس به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۱ به پیروزی رسید و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرد.

حسین وفایی روز پنجنشبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف حریف خود که در پایان رقابت‌های این مرحله مشخص خواهد شد، می‌رود.