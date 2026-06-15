رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی بانوان کشور، با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی بانوان کشور در مجموعه ورزشی کی‌کلاب کیش برگزار شد.

آیناز هژبر و یلدا حیدری با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان قهرمانی و نیکی ثابتی و نازنین انوری نیز عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به دست آوردند.

پویا کولائیان به عنوان سرداور و سحر ارونی و کسری حجازی مدیریت این رویداد را بر عهده داشتند.

آیین اختتامیه مسابقات تنیس ساحلی بانوان کشور با حضور فرزاد رادوی رئیس معاون ورزش و تفریحات سالم، علیرضا رومنده رئیس هیأت تنیس جزیره کیش برگزار شد.

تیم های برتر جوایز نقدی خود را دریافت کردند.