بنیاد بین المللی غدیر در پیامی درگذشت استاد بهروز رضـوی هنرمند و بازیگر پیشکسوت عرصه صدا و گویندگی و صاحب یکی از ماندگارترین صدا‌های رسانه ملی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنیاد بین المللی غدیر در پیامی درگذشت استاد بهروز رضـوی هنرمند و بازیگر پیشکسوت عرصه صدا و گویندگی و صاحب یکی از ماندگارترین صدا‌های رسانه ملی و آثار فاخر و ماندگار خوانش ترجمه فارسی آیات شریف کلام الله مجید، خطبه گرانسنگ غدیر و مصحف شریف نهج البلاغه را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به این شرح است:

اناللّه و اناالیه راجعون

درگذشت استاد بهـروز رضـوی (رضوان الله علیه) هنرمند و بازیگر پیشکسوت عرصه صدا و گویندگی را به خانواده گرامی آن عزیز سفرکرده و جامعه محترم و بزرگ هنری کشور تسلیت عرض می‌نماییم.

عمر شریف آن مرحوم مغفور در مسیر تعالی و تعمیق فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی سپری گردید.

آثار فاخر و ماندگار آن هنرمند فقید در خوانش ترجمه فارسی آیات شریف کلام الله مجید، خطبه گرانسنگ غدیر و مصحف شریف نهج البلاغه که با صدایی دلنشین در اعماق روح انسان بویژه نسل جوان اثرگذار بوده است نمونه‌ای از خدمات تحسین برانگیز آن استاد فقید در مسیر خدمت به آستان مقدّس اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله و سلّم و امیرالمؤمنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد که در سال ۱۳۹۹ مورد تقدیر و تجلیل بنیاد بین المللی غدیر قرار گرفت.

امید است خدمات ارزشمند آن مرحوم مغفور در عرصه فرهنگ و هنر ایران اسلامی مورد رضایت حق تعالی واقع شود.

بنیاد بین المللی غدیر