وزیر جهاد کشاورزی از افتتاح دو هزار و ۲۹ طرح در بخش‌های مختلف کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها بیش از ۱۱۴ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا نوری با بیان اینکه این طرح‌ها در بخش‌های دام و طیور، آب و خاک، باغبانی، زراعت، گلخانه و شیلات به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: برای اجرای این طرحها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: ۷۹ درصد منابع مالی این طرح‌ها از طریق مشارکت مردم، ۱۵ درصد از محل اعتبارات ملی و استانی و ۶ درصد از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با افتتاح این طرح ها، صد چهارده هزار و ۸۸۱ فرصت شغلی شامل چهل دو هزار و ۳۰۸ شغل مستقیم و هفتاد و دو هزار و ۵۷۳ شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

نوری تأکید کرد: افزایش بهره‌وری و تولید بدون فشار بر منابع آب و خاک، اصلاح الگوی کشت، تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.