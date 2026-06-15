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وحدت و همدلی مردم مازندران، رمز پیروزی مردم در خیابانها محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم غیور و همیشه در صحنه استان مازندران در صدوششمین شب از تجمعات شبانه، با گامهایی استوار، صحنهای از وحدت، بصیرت و عشق به ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.
در مواجهه اخیر جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه، آنچه تحقق یافت صحنهای از جنگ ارادهها و نبرد انگیزهها بود که در آن، طراحی دشمن بر مبنای تضعیف انسجام داخلی، فرسایش و سایش قدرت بازدارندگی و تحمیل اراده سیاسی شکل گرفته بود، با این حال، همگرایی و همگونی و همگنی و همافزایی میان قدرت میدانی نیروهای مسلح، پایداری و انسجام سرمایه اجتماعی ملت و کنشگری فعال دستگاه دیپلماسی، موجب شد این الگوی تهدید با شکست محاسباتی مواجه و معادله از «فشار بر ایران» به «تحمیل هزینه بر دشمن» تغییر یابد. در این فرآیند، دیپلماسی بر شانه اقتدار میدانی و پشتوانه اجتماعی ملت توانست در تراز قدرت سخن بگوید و از موضع اقتدار، دستاوردهای ملی را صیانت و تثبیت کند.
سیده حکیمه موسوی و گزارشی از تجمعات شبانه مردم ساری: