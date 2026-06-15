مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت:نقش اصلی سازمان انتقال خون، تأمین خون و فرآورده‌های خونی سالم و کافی برای مراکز درمانی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در گفت‌و‌گو با وبدا با اشاره به روز جهانی اهداکنندگان خون اظهار کرد: این روز برای قدردانی از افرادی است که داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشت مادی به مراکز انتقال خون مراجعه و خون خود را برای نجات جان بیماران اهدا می‌کنند.

وی افزود: اهداکنندگان خون با نگاهی انسان‌دوستانه و برای کمک به جامعه در این اقدام خیرخواهانه مشارکت می‌کنند و خون یا فرآورده‌های حاصل از آن می‌تواند در مراکز درمانی برای نجات جان بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: روز ۲۴ خرداد که مصادف با تولد «کارل لندشتاینر» دانشمند اتریشی و کاشف گروه‌های خونی است، از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی اهداکنندگان خون نامگذاری شده و هر ساله در این روز از اهداکنندگان تقدیر می‌شود. سازمان انتقال خون ایران نیز در این روز برنامه‌هایی برای قدردانی از این افراد برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه اهداکنندگان خون سرمایه اجتماعی سازمان انتقال خون هستند، تصریح کرد: نقش اصلی سازمان انتقال خون، تأمین خون و فرآورده‌های خونی سالم و کافی برای مراکز درمانی است و در این مسیر دو اصل «سلامت» و «کفایت» باید همواره مدنظر قرار گیرد.

دکتر قره‌باغیان توضیح داد: سلامت خون به عوامل مختلفی وابسته است که مهم‌ترین آن حضور اهداکنندگان داوطلب، آگاه و آموزش‌دیده است. پس از آن انجام آزمایش‌های غربالگری روی خون‌های اهدایی، استقرار نظام مدیریت کیفیت در تمام فرآیند‌های انتقال خون از رگ اهداکننده تا رگ بیمار و در نهایت مصرف صحیح خون و فرآورده‌ها در مراکز درمانی از دیگر مؤلفه‌های تضمین‌کننده سلامت خون به شمار می‌رود.

وی درباره کفایت خون نیز گفت: منظور از کفایت آن است که نیاز واقعی بیماران در مراکز درمانی به‌طور کامل تأمین شود تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون یا فرآورده‌های خونی با تأخیر در درمان یا مشکل مواجه نشود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین به شبکه ملی تأمین خون در کشور اشاره کرد و گفت: گاهی برخی استان‌ها به دلایل مختلف از جمله وجود بیماران خاص که نیاز مستمر به خون دارند، قادر به تأمین کامل نیاز خود نیستند. در این شرایط از طریق شبکه ملی انتقال خون، خون مورد نیاز از استان‌های دیگر به این مناطق ارسال می‌شود.

وی افزود: برای مثال استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، مازندران، هرمزگان و گیلان در برخی مقاطع نیازمند پشتیبانی از سوی سایر استان‌ها هستند و از طریق این شبکه، خون مورد نیاز آنها تأمین می‌شود.

دکتر قره‌باغیان در پایان تأکید کرد: استمرار حضور اهداکنندگان آگاه و داوطلب در مراکز انتقال خون، مهم‌ترین عامل برای تضمین سلامت و کفایت خون در کشور است و نقش اساسی در حفظ و ارتقای خدمات درمانی دارد.