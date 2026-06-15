نشست نظارتی امروز کمیسیون اصل نود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان‌های مرتبط با اجرای قانون قرارداد‌های یکسان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، موضوع این نشست نظارت بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از جمله قرارداد‌های یکسان بود.

در این نشست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون قرارداد‌های یکسان اگر درست و دقیق اجرا شود ضامن جلوگیری از فساد در قرارداد‌های معاملاتی است. البته بسیاری از نهاد‌ها باید برای اجرای درست به سامانه کاتب وصل شوند که در حال پیگیری است.

رئیس کانون سردفترداران گفت: برخی نواقص اجرای این قانون در روند اجرا شناسایی و رفع شده است و اکنون چالش‌های قبل کمتر شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود هم گفت: کمیسیون به این موارد اختلال و بعضا تخلف ورود پیدا می‌کندتا مشخص شود سهم قصور هر دستگاه چیست. مسئله اصلی بحث حساب امانی است که مجلس ورود پیدا کرده است. قرارداد یکسان الزام اور است و مشکلات احراز هویت و ... باید با تدابیری که قانون گذار مشخص کرده مرتفع شود.

آقای پژمانفر تاکید کرد: قصد ما برای مردم تسهیل کار است. مردم به مشاور املاک هزینه پرداخت می‌کند. در بحث قرارد یکسان به دفترخانه مراجعه می‌کند آنجا هم هزینه‌ای میپردازند، خوب این باری بر دوش مردم است و قانون گذار این قصد را ندارد. قراردادی که بسته شده باید دوباره باطل شود و هزینه‌ای دریافت میشود این روند ایراد دارد.

خضریان نماینده مجلس هم گفت: باید تدبیری اتخاذ شود که سردفترداران در اجرای قانون قرارداد‌های یکسان مبلغی چندباره از مردم دریافت نکنند.