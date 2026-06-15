مردم اراک با حضور در میدان شهدا، ضمن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایت‌مدار و انقلابی اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی و تأکید بر حفظ وحدت و اتحاد ملی، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و دفاع از منافع و عزت کشور تأکید کردند.