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طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال شهرستان آبیک با هدف شناسایی زودهنگام بیماری «آمبلیوپی» و جلوگیری از معلولیتهای بینایی این شهرستان کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال شهرستان آبیک با حضور جمعی از مسئولان محلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهدیه آغاز شد.
بر اساس این گزارش، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کودک در گروه سنی ۳ تا ۶ سال، جامعه هدف این طرح را تشکیل میدهند و قرار است از ۲۵ خرداد تا پایان سال جاری تحت معاینات تخصصی قرار گیرند.
این طرح در مراکز مثبت زندگی بهزیستی، اداره بهزیستی شهرستان و پایگاههای سیار در سطح خانههای بهداشت روستایی اجرا میشود.
هدف از اجرای این طرح، شناسایی زودهنگام تنبلی چشم یا آمبلیوپی و جلوگیری از پیشرفت آن به سمت کاهش دید دائمی و نابینایی است.