طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال شهرستان آبیک با هدف شناسایی زودهنگام بیماری «آمبلیوپی» و جلوگیری از معلولیت‌های بینایی این شهرستان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، طرح غربالگری و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال شهرستان آبیک با حضور جمعی از مسئولان محلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهدیه آغاز شد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کودک در گروه سنی ۳ تا ۶ سال، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند و قرار است از ۲۵ خرداد تا پایان سال جاری تحت معاینات تخصصی قرار گیرند.

این طرح در مراکز مثبت زندگی بهزیستی، اداره بهزیستی شهرستان و پایگاه‌های سیار در سطح خانه‌های بهداشت روستایی اجرا می‌شود.

هدف از اجرای این طرح، شناسایی زودهنگام تنبلی چشم یا آمبلیوپی و جلوگیری از پیشرفت آن به سمت کاهش دید دائمی و نابینایی است.