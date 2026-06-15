به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری گفت: روز گذشته ۲۴ خرداد، در جهت اجرای الزامات قانونی مدیریت پسماندهای ویژه، عملیات جمع‌ آوری، حمل و انتقال ۳۶ تن پسماند ویژه با نظارت مستقیم کارشناسان این اداره انجام شد.



وی افزود: این محموله پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، کنترل فرآیند بارگیری، پلمب خودروهای حمل و طی مراحل قانونی، در قالب سه دستگاه تریلر به یکی از مراکز مجاز و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد.



رستگاری با تاکید بر ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای ویژه افزود: نظارت بر فرآیند جمع‌ آوری، حمل و دفع این نوع پسماندها با هدف پیشگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و حفاظت از سلامت عمومی، به‌صورت مستمر در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران قرار دارد.



رستگاری خاطرنشان کرد: پسماندهای ویژه به علت داشتن ویژگی‌های خطرناک نیازمند مدیریت تخصصی و دفع اصولی مطابق ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی هستند و هرگونه جا به ‌جایی یا امحاء آن‌ها باید تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.



وی تاکید کرد: پایش مستمر واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه و نظارت بر عملکرد آن‌ها، نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی دارد.