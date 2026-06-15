به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ انگلیس پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد، جایی که همزمان با بمباران‌های ایران بمب افکن‌های فوق سنگین آمریکا سوخت و بمب دریافت می‌کنند. صلح طلبان محلی و خبرنگاران کاوشگر همزمان با حملات به ایران همکاری حکومت انگلیس با رژیم‌های آمریکا و اسرائیل را در بمباران ایران، مستند سازی می‌کنند. نخست وزیر انگلیس بار‌ها مدعی شده در جنگ علیه ایران دست ندارد، صلح طلبان آن را ادعایی دروغین می‌پندارند.

یک شهروند انگلیسی با انتقاد از اقدام دولتش به علت در اختیار گذاشتن پایگاه هوایی این کشور برای بمب افکن‌های آمریکایی می‌گوید: من فکر می‌کنم که ما باید از مردم ایران پوزش بخواهیم، چون به آمریکا کمک کرده‌ایم تا به ایرانیان ظلم و کشورشان بمباران شود. تا زمانی که افراد بدی همچون دونالد ترامپ در آمریکا قدرت دارند، این ستم‌ها به مردم جهان ادامه خواهد داشت.

به گفته کارشناسان فیرفورد تنها پایگاه هوایی اروپاست که نشست و برخاست بمب افکن‌های فوق سنگین آمریکا در آن امکان پذیر است. پایگاهی که خیابان‌های اطراف آن بار‌ها به کانون اعتراض‌های مردمی علیه جنگ افروزی‌های آمریکا و همکاری با آن مبدل شد.

یک فعال مدنی انگلیسی در این باره می‌گوید: آنچه بر جهان می‌گذرد و اقدامات آمریکا غیرقابل قبول، ضد اخلاق، احمقانه و وحشیانه است و من واقعا نمی‌توانم واژه دیگری برای توصیف سیاست‌های شرم آور آمریکا پیدا کنم. آمریکا با بهره گیری از این پایگاه به بمباران‌های غیرقانونی ایران پرداخت و دولت ما هم به دروغ مدعی بود ما وارد جنگ با ایران نشده‌ایم و فقط داریم اقدامات دفاعی می‌کنیم. یعنی از نظر نخست وزیر ما، دادن سوخت و بمب به هواپیما‌های آمریکایی، برای بمباران ایرانیان، اقدامی دفاعی است. این دروغ‌ها و فریبکاری‌ها بس است و باید پایان یابد.

این هفته شماری از اعضای ارشد حزب کارگر که قدرت را در انگلیس در دست دارد، اعتراف کردند سیاست‌های این حزب، موجب رویگردانی مردم از این حزب شده است. حزب حاکم کارگر، از همه جنگ‌های آمریکا و اسرائیل از جمله علیه فلسطین، لبنان و ایران، حمایت کرده است.

جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس و مشهور‌ترین چهره ضد جنگ در انگلیس می‌گوید: دخالت غرب در ایران گویی پایان ندارد. از کودتای آمریکا و انگلیس علیه دولت قانونی ایران در سال ۱۹۵۳ گرفته تا روی کار آوردن شاه، تا انواع دخالت‌ها پس از پیروزی انقلاب ایران، در دهه‌های اخیر هم همه تحریم‌ها و بمباران‌ها علیه ایران ادامه داشته است که بریتانیا هم در این حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با فریبکاری دست دارد. ما می‌خواهیم جنگ علیه ایران پایان یابد.

فعالان صلح طلب و ساکنان اطراف پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس می‌گویند پیش از آتش بس، بمب افکن‌های سنگین آمریکایی روزانه دو بار از این پایگاه سوخت و بمب دریافت می‌کردند که باید فورا این روند شرم آور متوقف شود.