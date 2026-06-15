احسان کریمی میبدی در پیامی درگذشت گوینده نامدار و پیشکسوت ایران، بهروز رضوی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان کریمی میبدی مدیرکل صداوسیمای استان یزد در پیامی درگذشت استاد بهروز رضوی گوینده نامدار و پیشکسوت صدای ایران را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد بهروز رضوی، فرزند فرهیخته دیار یزد، گوینده نامدار و صدای ماندگار فرهنگ و ادب ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

آن مرحوم با سال‌ها حضور مؤثر در عرصه رسانه، گویندگی و ترویج زبان و ادبیات فارسی، سرمایه‌ای ارزشمند برای فرهنگ ایران و مایه افتخار مردم فرهنگ‌دوست یزد بود.

صدای ماندگار و منش فرهنگی ایشان همواره در حافظه دوستداران هنر و ادب این سرزمین باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه تأسف‌بار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه فرهنگی و هنری کشور و به‌ویژه مردم شریف و دارالعباده یزد تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

احسان کریمی میبدی

مدیرکل صداوسیمای استان یزد

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته ـ یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این صدای ماندگار کشورمان، چهارشنبه ـ ۲۷ خرداد ماه ـ ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر بهروز رضوی در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.