ما در برنامه هفتم توسعه، ورود ۱۵ میلیون گردشگر را هدف‌گذاری کرده‌ایم و اصفهان به عنوان یکی از سه مقصد اصلی، به زودی شاهد حضور میلیون‌ها گردشگر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آئین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در استان اصفهان با اعلام یک تصمیم راهبردی خطاب به استاندار اصفهان گفت: شما از این لحظه تمامی اختیارات وزیر را در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی در این استان دارا هستید.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: ما با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای اتصال صنایع‌دستی به شبکه توزیع جهانی گفت‌و‌گو کرده‌ایم. رویکرد سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید از مواد اولیه تا بازاریابی جهانی، یک زنجیره قوی تشکیل دهیم تا هنر اصفهان در خانه‌های اروپایی، آمریکایی و آسیایی به عنوان قدرت نرم ایران بدرخشد.

وی به تسهیلات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶ همت و امسال حدود ۱۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای این حوزه پیش‌بینی شده است و اصفهان در اولویت تخصیص این منابع قرار دارد و سقف تسهیلات فردی نیز به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.