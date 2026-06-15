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سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مجمع خیرین آب کشور با هدف توسعه طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، جلب مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، تفاهمنامه همکاری سهساله امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهمنامه با هدف ایجاد همافزایی، حفاظت از منابع آب و خاک، توسعه پوشش گیاهی و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری بهویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، مجمع خیرین آب کشور موظف است نسبت به جذب و هدایت مشارکتهای مردمی و منابع مالی خیرین برای اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری اقدام کند. همچنین بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، شرکتهای دانشبنیان و متخصصان حوزه آب و منابع طبیعی از دیگر محورهای این همکاری خواهد بود.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز متعهد شده است طرحهای اولویتدار و نیازمند حمایت خیرین را معرفی کرده و زمینه مشارکت در اجرای طرحهای حفاظتی و آبخیزداری را فراهم کند.
این تفاهمنامه در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و توسعه مشارکتهای مردمی در حفاظت از منابع طبیعی به امضای حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و محمد پرورش، مدیرعامل مجمع خیرین آب کشور رسید.