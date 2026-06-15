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هفته صرفه جویی در مصرف آب با شعار محوری «آب، سرمایه مشترک در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: این هفته با شعار محوری از ۲۵ تا ۳۱ خرداد برگزار میشود و بر اهمیت مسئولیت همگانی در حفظ و مدیریت منابع آبی تاکید دارد
مهرداد خورسندی با بیان این که برای هر روز از این هفته یک محور موضوعی در نظر گرفته شده است، گفت: نخستین روز با عنوان «آب، تاب آوری و امنیت ملی» نام گذاری شده است تا نقش حیاتی آب در پایداری اجتماعی و امنیت کشور مورد توجه قرار گیرد. روز دوم نیز با شعار «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» بر نقش خانوادهها در مدیریت مصرف و نهادینهسازی رفتارهای صحیح آبی تمرکز دارد.
وی افزود: در سومین روز با محور «آب، ارزشهای دینی و حماسه کربلا» تلاش میشود پیوند میان فرهنگ دینی و اهمیت آب در زندگی انسانها تبیین شود. روز چهارم نیز با عنوان «آب، اقتصاد و سرمایه گذاری» به بررسی جایگاه منابع آبی در توسعه اقتصادی و ضرورت سرمایهگذاری در زیر ساختهای آبی اختصاص دارد.
مدیر روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به موضوعات زیستمحیطی هفته صرفهجویی در مصرف آب گفت: «پساب، محیط زیست و توسعه پایدار» عنوان پنجمین روز این هفته است که بر اهمیت بازچرخانی آب و استفاده بهینه از پساب در حفاظت از محیط زیست و تامین نیازهای آینده تاکید دارد.
خورسندی افزود: روز ششم با شعار «آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی» به ظرفیت فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمند در مدیریت منابع آب، کاهش هدررفت و بهینهسازی مصرف پرداخته میشود.
وی گفت: آخرین روز این هفته نیز با عنوان «آب، مردمیسازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی» نامگذاری شده است تا نقش مشارکت مردم، صنایع و نهادهای اجتماعی در حفاظت از منابع آبی و مدیریت پایدار آن برجسته شود.