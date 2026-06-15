پخش زنده
امروز: -
۳۲۱ شعبه پست بانک شهری و روستایی در گیلان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر پست بانک گیلان در مراسم افتتاحیه باجه پست بانک روستای سنگجوب صومعهسرا گفت:برای تجهیز و راهاندازی این پست بانک ۳۶ میلیارد ریال اعتبارات بخش خصوصی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.
مدیر پست بانک گیلان با بیان اینکه ۲۱ شعبه شهری و ۳۰۰ باجه روستایی پست بانک در سطح استان فعال است گفت: در پاسخ به اعتماد و نیک اندیشی مشتریان طرح اعطای تسهیلات قرضالحسنه طرح رحمت در شعب و باجههای پست بانک آغاز شده و در اجرای این طرح به متقاضیان تسهیلات با سود ۴٪ پرداخت میشود.