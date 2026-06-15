به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اقلیم مناسب و مدیریت اصولی مزارع، میانگین برداشت این محصول ارزشمند را به ۵۰ تُن در هر هکتار رسانده است که سفره اقتصادی کشاورزان منطقه را رونق می‌بخشد.

عملیات کشت این محصول که از اواخر شهریور و اوایل مهر سال گذشته آغاز شده بود، اکنون به ثمر نشسته و پیش‌بینی می‌شود میزان کل تولید سیر‌ تر در شهرستان از مرز ۷۵۰۰ تُن عبور کند. این حجم تولید علاوه بر تامین نیاز بازار‌های داخلی، توانمندی بالایی در توسعه صادرات و اشتغال‌زایی فصلی منطقه ایجاد کرده است.

کارشناسان زراعت کیفیت سیر امسال را به دلیل استفاده از بذر‌های مرغوب و روش‌های به‌روز، در سطح بالایی ارزیابی می‌کنند.

توجه سیرکاران عجب شیری و همچنین آموزش‌های جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر در این سال‌ها موجب استفاده کشاورزان از آبیاری مناسب و روش‌های نوین شده که رفه‌جویی در مصرف آب را در پی داشته است.