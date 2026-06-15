به گزارش خبرگزاری صداوسیماسردار شهرام امیریان جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: با افزایش اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های تخصصی پلیس، مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهمان به صورت سازمان‌یافته در سرقت از اماکن خصوصی فعالیت داشته‌اند که پس از تکمیل مستندات و هماهنگی‌های قضایی، تمامی اعضای این باند بازداشت شدند.

امیریان با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: مأموران در بازرسی‌های انجام‌شده موفق به کشف هفت دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند که ارزش تقریبی آنها حدود هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات و بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

به گفته جانشین فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، ارزش اموال سرقت‌شده در پرونده‌های کشف‌شده بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

امیریان با بیان اینکه برای متهمان قرار قانونی صادر شده است، افزود: اعضای این باند پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند و رسیدگی به پرونده آنان در مراجع قضایی ادامه دارد.