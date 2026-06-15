به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: احیای صنایع دستی، احیای اصالت‌های فرهنگی است و کارگاه‌های صنایع دستی می‌توانند دانشگاه‌های مهارت در استان باشند و غیرت هنری هنرمندانمان را به جهانیان نشان دهند.

مهدی جمالی‌نژاد در آیین گرامی‌داشت هفته صنایع دستی حمایت از هنرمندان صنایع دستی را سرمایه‌گذاری برای اشتغال پایدار دانست و افزود: هنرمند صنایع دستی، معمار اقتصاد خلاق است که ما را از اقتصاد تک‌محصولی نجات می‌دهد و وابستگی به نفت را برطرف می‌کند.

وی گفت: برای رفع موانع اداری صادرات، نیازمند هماهنگی ۲۹ دستگاه از جمله گمرک، استاندارد و آموزش و پرورش هستیم.

وی راه‌اندازی مرکز جهانی صنایع دستی در اصفهان را فوق‌العاده مهم خواند و افزود: هیچ جای جهان مثل اصفهان در حوزه صنایع دستی پیشرفت نکرده است و می‌توانیم با جهان رقابت کنیم.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت دو شهر خلاق ثبت‌شده در استان و شهر کاشان در حوزه نساجی خواستار اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، کاهش قیمت تمام شده، طراحی رویداد سالانه «هفته اصفهان» در بازار‌های جهانی و ایجاد سامانه تجارت الکترونیکی اختصاصی برای صادرات صنایع دستی با تضمین اصالت و کیفیت شد.