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رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در رویداد اینوتکس پیچ بوشهر، این رقابت را بستری برای شناسایی و توانمندسازی ایدههای نوآورانه و توسعه کارآفرینی فناورانه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پنجمین مرحله استانی نهمین دوره رقابت ملی استارتاپی اینوتکسپیچ به میزبانی پارک علموفناوری خلیجفارس در استان بوشهر برگزار شد.
تیمهای شرکتکننده پیش از حضور روی صحنه، در مجموعهای از برنامههای آموزشی و توانمندسازی شرکت کردند. کارگاههای تخصصی ارائه به سرمایهگذار، انتقال تجربه رقابتهای استارتاپی، آموزش ارائه مؤثر و جلسات منتورینگ تخصصی، بستری فراهم کرد تا استارتاپها با آمادگی بیشتری وارد رقابت شوند.
در این برنامهها، فعالان موفق زیستبوم استارتاپی کشور تجربیات خود را در اختیار شرکتکنندگان قرار دادند تا مسیر تبدیل ایده به کسبوکار برای تیمهای نوپا هموارتر شود.
در این دوره، ۶۷ استارتاپ و تیم فناور از استان بوشهر ثبتنام کردند. پس از ارزیابیهای تخصصی و داوری اولیه، ۱۰ تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند و ایدههای خود را در حضور داوران، سرمایهگذاران و فعالان حوزه فناوری ارائه کردند.
مرحله نهایی این رقابت با حضور مدیران ملی و استانی، دانشگاهیان، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران برگزار شد و به یکی از مهمترین گردهماییهای نوآوری استان بوشهر تبدیل شد.
تلاش برای هموار شدن مسیر توسعه کارآفرینی بوشهر
عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، در این رویداد، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نوآوری در توسعه زیستبوم فناوری کشور، اظهار کرد: رویداد استارتاپی اینوتکس پیچ بوشهر فرصتی ارزشمند برای شناسایی، توانمندسازی و اتصال صاحبان ایدههای نوآور به سرمایهگذاران، صنایع و نهادهای حمایتی است و میتواند مسیر شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان و فناور را هموار کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان امروز بیش از هر زمان دیگری به نقشآفرینی شرکتهای خلاق، نوپا و فناور نیاز دارد، افزود: چنین رویدادهایی زمینه تبدیل ایدههای نوآورانه به کسبوکارهای پایدار، رقابتپذیر و اثرگذار را فراهم میکنند و به رشد کارآفرینی فناورانه در کشور شتاب میبخشند.
ظرفیتهای بوشهر برای توسعه اقتصاد دانشبنیان
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان بوشهر در حوزههای انرژی، دریا، صنایع خلاق و فناوریهای نوظهور، گفت: این استان از توانمندیهای کمنظیری برای شکلگیری و توسعه شرکتهای دانشبنیان برخوردار است و حمایت از استارتاپهای بومی میتواند به توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف منجر شود.
بهرامی افزود: استفاده از ظرفیتهای بومی و مزیتهای منطقهای در کنار بهرهگیری از فناوریهای نوین، زمینهساز شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان موفق و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در توسعه استان خواهد بود.
«اینوتکس» فراتر از یک نمایشگاه فناوری
وی در ادامه با قدردانی از نقش پارک علم و فناوری پردیس در توسعه و پیشبرد برنامههای اینوتکس در سطح ملی و بینالمللی، اظهار کرد: اینوتکس صرفاً یک رویداد نمایشگاهی یا ویترینی برای معرفی دستاوردها و ظرفیتهای فناوری کشور نیست، بلکه بهعنوان یک فستیوال نوآوری شناخته میشود که تلاش دارد مسیر آینده زیستبوم نوآوری کشور را ترسیم کند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان تصریح کرد: تفاوت اصلی اینوتکس با بسیاری از رویدادها و نمایشگاههای فناوری در آن است که بیش از تمرکز بر دستاوردهای گذشته، بر طراحی مسیرهای آینده و شکلدهی به تعاملات مؤثر میان بازیگران مختلف زیستبوم نوآوری تمرکز دارد.
وی ادامه داد: رویکرد فستیوال نوآوری در اینوتکس بر مشارکت همه بازیگران زیستبوم شامل عرضهکنندگان فناوری، متقاضیان فناوری، سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی نوآوری، رگولاتورها و تنظیمگران حوزه اقتصاد دانشبنیان استوار است و در کنار آن، مشارکت اجتماعی و مردمیسازی نوآوری نیز بهعنوان یکی از ارکان مهم این رویداد مورد توجه قرار دارد.
حمایت از ایدههای مسئلهمحور و تجاریسازی فناوری
بهرامی با تأکید بر حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری از ایدهها و طرحهای نوآورانه دارای قابلیت حل مسائل کشور، گفت: یکی از اولویتهای اصلی معاونت علمی، فراهمسازی زیرساختهای لازم برای رشد، توسعه و تجاریسازی فناوری است تا هستهها و شرکتهای فناور بتوانند با سرعت بیشتری مسیر ورود به بازار و توسعه فعالیتهای خود را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از ایدههای نوآورانه و کسبوکارهای فناور در راستای تقویت زیستبوم نوآوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور دنبال میشود و میتواند به افزایش بهرهوری، خلق ارزش افزوده و ارتقای توان رقابتپذیری اقتصاد ملی منجر شود.
ضرورت تقویت شبکهسازی میان بازیگران زیستبوم فناوری
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان همچنین بر اهمیت توسعه ارتباطات میان دانشگاهها، صنایع، سرمایهگذاران و فعالان فناوری تأکید کرد و گفت: اینوتکس پیچ بستری مناسب برای شکلگیری همکاریهای مؤثر، شبکهسازی تخصصی و ایجاد ارتباط میان بازیگران مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری است.
وی افزود: تقویت این تعاملات میتواند به شناسایی و حمایت از استارتاپهای مستعد، جذب سرمایه، توسعه بازار محصولات فناورانه و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در رشد و توسعه کشور کمک کند.
بهرامی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری مستمر رویدادهایی از جنس اینوتکس پیچ در استان بوشهر، زمینه ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان فناور، شرکتهای دانشبنیان موفق و کسبوکارهای نوآور را فراهم کند و این استان را به یکی از قطبهای مهم نوآوری و فناوری در جنوب کشور تبدیل سازد.
توسعه زیرساختهای فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان
ارسلان زارع، استاندار بوشهر نیز در آیین اختتامیه رویداد استارتاپی اینوتکس پیچ بوشهر با تأکید بر نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان، سرمایهگذاریهای فناورانه و ایدههای نوآورانه از اولویتهای اصلی مدیریت استان در مسیر تحقق توسعه پایدار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بوشهر در حوزههای انرژی، اقتصاد دریامحور، صنایع دانشبنیان و فناوریهای نوین، افزود: جوانان خلاق و کارآفرین استان سرمایههای ارزشمند بوشهر هستند و باید بستر لازم برای تبدیل ایدههای آنان به کسبوکارهای موفق، پایدار و اشتغالآفرین فراهم شود.
استاندار بوشهر با قدردانی از حمایتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در دولت چهاردهم، توسعه و تکمیل طرح جامع عمرانی و زیرساختی پارک علم و فناوری خلیج فارس و همچنین تسریع در واگذاری اراضی به شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در این پارک را از اولویتهای استان برشمرد.
زارع با بیان اینکه توسعه اقتصادی امروز بدون اتکا به فناوری، نوآوری و دانش امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای فناور و دانشبنیان میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، رونق تولید و خلق فرصتهای جدید اقتصادی ایفا کند.
وی تأکید کرد: تسهیل مسیر ورود ایدههای خلاقانه به بازار، حمایت از کارآفرینان فناور و ایجاد پیوند مؤثر میان بخشهای علمی، صنعتی و سرمایهگذاری از الزامات توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان بوشهر است و میتواند زمینهساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه استان در زیستبوم نوآوری کشور شود.