جهانبخش: برای ملت ایران با لبخند بازی میکنم
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در آستانه نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت همیشه تنها هدف ما این بوده که بهترین عملکرد را برای تیم ملی ارائه دهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا جهانبخش در گفتوگو با سایت فیفا از احساسات خود پیش از آغاز چهارمین حضورش در جام جهانی سخن گفت و تاکید کرد تیم ملی ایران با انگیزهای ویژه برای شاد کردن مردم کشورش در این رقابتها حاضر شده است.
جهانبخش که در شمال ایران متولد و بزرگ شده، با وجود سالها حضور در فوتبال اروپا همچنان ارتباط عمیقی با زادگاه و خانوادهاش دارد.
او در اینباره گفت: ایران را دوست دارم و هر زمان که بتوانم برای دیدار خانوادهام به کشورم برمیگردم. آدم خانوادهدوستی هستم و نمیتوانم مدت زیادی از آنها دور بمانم. هر روز با پدر و مادرم در تماس هستم و تا جایی که امکان داشته باشد به دیدارشان میروم. ایران را دوست دارم و به همه بخشهای کشورم افتخار میکنم.
جهانبخش ادامه داد: هر زمان به ایران برمیگردم، به شمال کشور میروم؛ جایی که در آن بزرگ شدهام. تمام دوران کودکیام آنجا سپری شده و تلاش میکنم ارتباطم با فرهنگ و مردمم را حفظ کنم.
بازیکن ۳۲ ساله تیم ملی ایران که اکنون در چهارمین جام جهانی خود حضور دارد، اذعان کرد به سالهای پایانی دوران حرفهایاش نزدیک میشود و به همین دلیل میخواهد از تکتک لحظات این رقابتها لذت ببرد.
او درباره تجربه و هماهنگی بازیکنان تیم ملی گفت: اینکه سالهای زیادی کنار هم بازی کردهایم، کمک میکند شرایط را چه داخل زمین و چه خارج از آن بهتر مدیریت کنیم. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنان تیم سالهاست در کنار یکدیگر حضور دارند.
جهانبخش افزود: همیشه تنها هدف ما این بوده که بهترین عملکرد را برای تیم ملی ارائه دهیم. ما واقعاً مثل برادر هستیم و حضور در اردوهای تیم ملی همیشه حس فوقالعادهای به ما میدهد. بسیاری از بازیکنان حتی خارج از اردوها هم با یکدیگر در ارتباط هستند و این موضوع نشاندهنده رابطه نزدیک ماست.
کاپیتان تیم ملی ایران درباره اهداف نسل فعلی فوتبال ایران نیز اظهار کرد: میخواهیم زمانی که نوبت خداحافظی ما از تیم ملی فرا رسید، چیزی ارزشمند برای کشورمان به جا گذاشته باشیم و برای فوتبال ایران تاریخسازی کنیم.