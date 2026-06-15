سهم معاملات برخط از بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت امسال

آمار‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، سهم معاملات برخط از کل معاملات بازار سرمایه به ترتیب ۶۴ و ۶۱ درصد بوده است.