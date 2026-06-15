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آمارهای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، سهم معاملات برخط از کل معاملات بازار سرمایه به ترتیب ۶۴ و ۶۱ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بر اساس دادههای آماری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد؛ معاملات بر خط در اردیبهشت امسال، ۶۰.۷۵ بوده است.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که سهم معاملات غیر برخط در این دوره ۳۹.۲۵ درصد بوده است.
این درحالی است که معاملات برخط در فروردین ۶۴.۳ درصد و غیر برخط ۳۵.۷ درصد بوده است.