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مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش ۲۵ درصدی بارندگیها نسبت به میانگین بلندمدت، از شهروندان خواست با صرفهجویی حداقل ۲۰ درصدی در مصرف آب، صنعت آب را برای عبور موفق از تابستان پیشرو همراهی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی استان یزد اظهار کرد: میزان بارندگیهای سال آبی جاری در استان یزد در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و همچنان شرایط خشکسالی بر استان یزد حاکم است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، تابستان امسال نسبت به سال گذشته و همچنین نسبت به شرایط نرمال کشور گرمتر خواهد بود که این موضوع میتواند موجب افزایش مصرف آب و تشدید فشار بر منابع آبی شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با تأکید بر تلاش شبانهروزی مجموعه صنعت آب استان یزد برای تأمین پایدار آب شرب و بهداشتی شهروندان گفت: تمامی همکاران ما در بخشهای مختلف صنعت آب، تمام ظرفیت خود را برای تأمین آب مورد نیاز مردم به کار گرفتهاند، اما با توجه به شرایط خشکسالی و افزایش دما، مدیریت مصرف آب بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
محجوبی از مردم استان یزد، خواست با رعایت الگوی مصرف، حداقل ۲۰ درصد در مصرف آب شرب صرفهجویی کنند و تصریح کرد: این میزان صرفهجویی بدون ایجاد خلل در زندگی روزمره خانوارها امکانپذیر است و نقش مهمی در حفظ پایداری تأمین آب خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف آب، کمک شایانی به صنعت آب استان یزد خواهد کرد تا همانند سالهای گذشته بتوانیم فصل گرم سال را با موفقیت پشت سر گذاشته و آب شرب پایدار را برای تمامی شهرها و روستاهای استان یزد تأمین کنیم.