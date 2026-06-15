استاندار کردستان بازنشستگان را سرمایه اجتماعی ارزشمند در جامعه دانست و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات و تکریم این قشر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، لهونی در آیین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: بازنشستگان حاصل سال‌ها تجربه، تخصص و خدمت به کشور هستند و باید از ظرفیت و دانش آنان در مسیر توسعه استان بهره گرفت.

وی با اشاره به مطالبه بازنشستگان در زمینه حق مناطق جنگی، افزود: پیگیری‌های لازم برای پرداخت این حق به بازنشستگان در حال انجام است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

در این آیین از ۱۳ نفر از بازنشستگان برگزیده استان تجلیل شد.