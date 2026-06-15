پخش زنده
امروز: -
کارشناسان حوزه حملونقل ریلی در برنامه میز اقتصاد، توسعه شبکه ریلی، تقویت کریدورهای ترانزیتی و افزایش سهم حمل بار از طریق ریل را از مهمترین راهکارهای ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش آثار بحرانها و فشارهای خارجی دانستند.
به گزارش میز حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، کارشناسان حوزه حملونقل و ترانزیت در برنامه میز اقتصاد با موضوع «امنیت اقتصادی با حملونقل ریلی» بر نقش راهبردی شبکه ریلی در تداوم تجارت و تأمین کالا در شرایط بحرانی تأکید کردند.
سیدمرتضی ناصریان، کارشناس امور حملونقل و ترانزیت، با اشاره به جابهجایی سالانه حدود ۴۰ میلیون تن بار از طریق ریل گفت: با افزایش بهرهوری و همکاری بیشتر میان بخش دولتی و خصوصی، امکان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی عملکرد حملونقل ریلی وجود دارد.
سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی نیز با تأکید بر اهمیت کریدورهای ریلی در حفظ جریان تجارت، اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیت کمنظیری در حوزه ترانزیت دارد، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها باید نقش بخش خصوصی و همکاری با کشورهای همسایه تقویت شود.
عباس قربانعلیبیک، کارشناس ارشد حملونقل ریلی، نیز گفت: استفاده از مسیرهای ریلی و ترکیبی دریا ـ ریل، بهویژه از طریق بنادر شمالی کشور، میتواند در جابهجایی کالاهای اساسی و افزایش تابآوری اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
ناصریان با اشاره به سهم حدود ۱۰ درصدی حملونقل ریلی از جابهجایی بار کشور افزود: این در حالی است که سهم مطلوب برای ایران حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. وی یکی از دلایل عقبماندگی این بخش را جذابتر بودن حملونقل جادهای به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی از جمله قیمت پایین سوخت و نحوه تأمین هزینههای زیرساختی عنوان کرد.
کارشناسان این برنامه بر توسعه زیرساختهای ریلی، افزایش بهرهوری و حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای ارتقای سهم ریل در حملونقل کشور تأکید کردند.