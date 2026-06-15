پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با خانواده چهار شهید جنگ رمضان دیدار کرد و از سوی دفتر آیتالله سیستانی به آنان هدایایی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار »نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برای تکریم خانواده شهدای جنگ رمضان با خانواده شهیدان دکتر محمدرضا عباسی، محمدامین صفری، محمدباقر رعنایی و شهید حسین قاضیزاده دیدار کرد.
امام جمعه ایلام در این دیدارها با اشاره به اینکه شهادت ردای گرانبهایی است که نصیب این جوانان شده، گفت: فرزندان ایران زمین در حین خدمت به کشور به درجه رفیع شهادت رسیدهاند و این افتخار بزرگی است.
در این دیدارها، از طرف دفتر آیتالله سیستانی هدایایی به خانواده این شهدا تقدیم شد.
همچنین امروز در نخستین همایش «مسجد و رسانه» از فعالان رسانهای مساجد تقدیر شد.
امام جمعه ایلام در این همایش با اشاره به نقش مسجد به عنوان پایگاه عبادی در تربیت نسلها گفت: وظیفه رسانهها تبیین دقیق جایگاه مسجد و اهمیت آن در حل مسائل اجتماعی به ویژه برای نسل جوان است.