نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با خانواده چهار شهید جنگ رمضان دیدار کرد و از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی به آنان هدایایی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار »نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برای تکریم خانواده شهدای جنگ رمضان با خانواده شهیدان دکتر محمدرضا عباسی، محمدامین صفری، محمدباقر رعنایی و شهید حسین قاضی‌زاده دیدار کرد.

امام جمعه ایلام در این دیدار‌ها با اشاره به اینکه شهادت ردای گرانبهایی است که نصیب این جوانان شده، گفت: فرزندان ایران زمین در حین خدمت به کشور به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند و این افتخار بزرگی است.

در این دیدارها، از طرف دفتر آیت‌الله سیستانی هدایایی به خانواده این شهدا تقدیم شد.

همچنین امروز در نخستین همایش «مسجد و رسانه» از فعالان رسانه‌ای مساجد تقدیر شد.

امام جمعه ایلام در این همایش با اشاره به نقش مسجد به عنوان پایگاه عبادی در تربیت نسل‌ها گفت: وظیفه رسانه‌ها تبیین دقیق جایگاه مسجد و اهمیت آن در حل مسائل اجتماعی به ویژه برای نسل جوان است.