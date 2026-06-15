معاون هماهنگی و امور مناطق شهردای تهران گفت: برای پذیرایی از زائران و بدرقه کنندگان رهبر شهید انقلاب مدیریت شهری از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد و آمادگی ۱۰۰ درصدی وجودی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ لطف الله فروزنده درجلسه هماهنگی آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب که با حضور سردار سوری معاون سازمان بسیج مستضعفین، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، شیر نژاد رییس مرکز فعالیت های دینی، رجبیان مدیر کل پشتیبانی، مدیران کل معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، نمایندگان امور مساجد، آموزش و پرورش ، امور دانشجویی، وزارت علوم، سازمان اوقاف. برگزار شد، گفت: برای پذیرایی و اسکان زائران باید از تمام ظرفیت های موجود در پایتخت بهره جست.

وی ادامه داد: ظرفیت های مناطق اعم از مساجد، مدرسه ها، بوستان ها ، ادارات همه باید امکان سنجی و برای این رویداد بزرگ تاریخی و بی نظیر آماده شوند.

وی افزود: در این موضوع باید از ظرفیت های دانشگاه ها ، اصناف، کارخانجات هم بهره گیریم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: لزوم هماهنگی های استانی و تعیین مناطق معین برای خدمت رسانی به زائران استان های متناظر (مناطق غربی پایتخت میزبان زائران استان های غربی و ..) یکی از موارد مهم است که نیاز به هماهنگی از سوی سازمان بسیج و استانداری دارد.

معاون هماهنگی و امور مناطق همچنین بر لزوم مردمی سازی این مراسم تاکید کرد و گفت: بیشترین ظرفیتی که می توان در این مهم به مدد ما بیاید ظرفیت های مردمی است چرا که اسکان و پذیرایی از این تعداد زائران قطعا نیاز به حضور و استمداد مردم دارد.

فروزنده بر لزوم هماهنگی های بین بخشی با فرمانداران و شهرداران شهر های اطراف پایتخت نیز تاکید کرد و گفت : باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بخشی از اسکان زائران در شهر های اطراف تهران باشد و تنها زائران در روز تشییع در پایتخت حضور یابند.

فروزنده خاطر نشان کرد: حضور گروه های جهادی در ایام خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ تجربه گرانبهایی از حضور گروههای داوطلب بود که این تجربه باید در ابعادی وسیع تر برای این رویداد تاریخی تکرار شود.

در ادامه این جلسه همچنین توکلی زاده معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران نیز از مهیا شدن ۲ هزارو ۷۰۰ مسجد و ۴هزار مدرسه برای رویدادد بدرقه و تشییع قائد امت خبر داد و گفت: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب صحنه بی بدیل فرهنگی نظام خواهد بود و صحنه میهمان نوازی پایتخت نشینان که آماده پذیرایی از زائران قائد امت خواهند بود.

در پایان این جلسه مقرر شد ستاد پشتیبانی مراسم تشییع در هر منطقه و با محوریت شهرداران مناطق تشکیل شود و از همه عوامل و بخش های دخیل در این مراسم نماینده در این ستاد حضور داشته باشد.