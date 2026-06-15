شاخص کل بورس برای نخستین بار به محدوده ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحد رسید.

با گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ارزش معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی»، امروز، دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، از مرز ۱۶ همت عبور کرد. در معاملات امروز، بالاترین رکورد تاریخی در رقم رشد شاخص بورس تهران به ثبت رسید. پیش از این، رقم رشد شاخص بورس به ۱۲۳ هزار واحد رسید؛ رقم رشد شاخص بورس در معاملات امروز به بیش از ۱۶۲ هزار واحد رسید تا رکورد تازه‌ای به ثبت برسد.

داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۱۶ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۴۴۵ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۷ هزار و ۲۶۶ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۱۶۲ هزار واحد افزایش، معادل ۳.۴ درصد رشد کرد و به سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۳۰ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲.۹ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۹۶۴ واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس نیز با رشدی ۳.۵ درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۱۷۶ واحد رسید.

ارزش صف‌های خرید به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع تقریبا ۱۰۰ درصد بازار معادل ۸۰۷ نماد در محدوده‌ی مثبت و صف خرید معامله شدند و فقط ۴ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.

بیشترین ورود پول به گروه محصولات شیمیایی، بانکها و صندوق‌های سهامی صورت گرفت.