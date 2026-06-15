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ایران پیروز موازنه قدرت با آمریکا

موازنه قدرت نسبت به یک روز قبل از شروع جنگ به نفع ایران تغییر کرده است. این تحلیل کارشناسان غربی از تغییر موضع رئیس جمهور آمریکا قبل و بعد از جنگ درباره هدف از درگیری با ایران است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۶:۲۲
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برچسب ها: موازنه قدرت ، قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران
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