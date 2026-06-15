اخراج سرمربی تیم ملی فوتبال تونس
سرمربی تیم ملی تونس تنها با یک باخت در نخستین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود برکنار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فدراسیون فوتبال تونس، صبری لموشی، سرمربی تیم ملی این کشور را پس از باخت سنگین ۵ بر یک مقابل سوئد در دور اول جام جهانی، از سمت خود برکنار شد؛ بنابراین لموشی به اولین سرمربی اخراجشده جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شد.
او که کمتر از ۶ ماه هدایت تیم ملی تونس را بر عهده داشت تنها ۵ بار روی نیمکت این تیم نشست تا اینگونه عمر مربیگری اش در تونس کوتاه باشد. انیس یوجلبانه نزدیکترین گزینه برای جانشینی لموشی در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ است.