دبیر شورای سیاست گذاری جایزه فیروزه گفت: دبیرخانه دهمین دوره این جایزه برای تقویت جریان تولید کالا‌های فرهنگی، از ۱۵ استانی که عملکرد موفق‌تری در جذب و ارائه آثار داشته باشند، حمایت ویژه خواهد کرد.

علیرضا نوری‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این رویداد از سال ۱۳۹۴ با هدف حمایت از کالا‌ها و محصولات فرهنگی با الگوی ایرانی ـ اسلامی شکل گرفت و تلاش کرده است به حوزه‌هایی بپردازد که نقش مهمی در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی دارند.

آقای نوری‌زاده گفت: با توجه به شرایطی که در ماه‌های گذشته وجود داشت، فرایند دریافت آثار با وقفه‌هایی همراه شد، اما پس از آغاز رسمی ثبت آثار، استقبال مناسبی از سوی هنرمندان و فعالان این حوزه صورت گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دبیرخانه افزود: امسال عملکرد استان‌ها به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از ۱۵ استانی که علاوه بر تعداد آثار، فعالیت مؤثرتری در این حوزه داشته باشند، حمایت‌های ویژه‌ای انجام خواهد شد تا این جریان فرهنگی در سراسر کشور تقویت شود.

آقای نوری‌زاده افزود: در کنار بخش‌های ثابت جشنواره، بخش ویژه‌ای نیز برای این دوره در نظر گرفته شده و تلاش شده است از ظرفیت کالا‌های فرهنگی برای بازتاب موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی بهره گرفته شود.

وی در پایان گفت: تاکنون استان سیستان و بلوچستان از نظر کمیت و کیفیت آثار ارسالی، یکی از استان‌های موفق این دوره از جایزه فیروزه بوده است.