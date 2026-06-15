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وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم اولویتبندی طرحهای عمرانی گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمامِ دارای پیشرفت فیزیکی بالا، در صدر برنامههای دولت چهاردهم قرار دارد و استانداران باید نقش فعالتری در پیگیری و تعیین اولویتها داشته باشند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی، تکمیل طرح های نیمهتمام دارای پیشرفت فیزیکی بالا را از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم دانست.
فرزانه صادق در نشست سراسری استانداران کشور، با قدردانی از عملکرد آنان در دوران جنگ ۱۲ روزه و شرایط پس از آن، از تلاشهای جهادی استانداران در همراهی با مردم تجلیل کرد.
وزیر راه و شهرسازی استانداران استانهای جنوبی، شمالی، غربی و مرکزی را قابل تقدیر دانست و گفت هر یک در جایگاه خود برای خدمترسانی به مردم تلاش کردند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در طول جنگ و پس از آن، بازسازی زیرساختها و طرح های عمرانی متوقف نشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده اشاره کرد و گفت این روند پیش از تصویب نهایی برنامهها نیز آغاز شده بود.
به گفته او، مدیریت بازسازی مناطق مسکونی به استانداران واگذار شد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری اجرایی آن را برعهده گرفت.
صادق تأکید کرد: همه واحدهایی که بهطور کامل تخریب شده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و هیچ مراجعهکنندهای بدون پاسخ نماند.
وی افزود: بخشی از منابع موردنیاز نیز از ظرفیتهای موجود در دولت و صندوق مسکن تأمین شد و با مصوبه اخیر دولت، سرعت بازسازی واحدهای آسیبدیده افزایش خواهد یافت.
او از آغاز عملیات بازسازی در برخی استانها از جمله قم خبر داد و گفت بخشی از این روند نیز به پایان رسیده است.
صادق اولویتبندی طرحها را ضروری دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی باید تمرکز بر تکمیل طرح هایی باشد که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند و تحقق این هدف بدون تعیین اولویتها از سوی استانداران ممکن نیست.
او همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به تأمین مسکن، بهویژه برای اقشار محروم ، تأکید کرد.
صادق گفت: بخشی از اختیارات مورد درخواست استانداران در حوزه تصمیمگیریهای مرتبط با مسکن تا پایان هفته به آنان تفویض خواهد شد.
وی تصریح کرد: تأمین مسکن مردم از مطالبات جدی رئیسجمهور است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.