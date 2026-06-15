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مرتضی قاضی، نویسنده و پژوهشگر، گفت: کتاب زندگی شهید مجید سلمانیان تنها یک زندگینامه نیست، بلکه روایتی مستند از بخشی از ناگفتههای مدافعان حرم و حضور نیروهای ایرانی در جنگ سوریه است؛ روایتی که با حفظ امانتداری و اتکا به روایتهای دست اول، تجربههای کمتر شنیدهشده جبهه مقاومت را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
مرتضی قاضی، نویسنده و پژوهشگر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: زندگی شهید مجید سلمانیان که پژوهش و نگارش آن را فائزه طاووسی بر عهده داشته، بخشی از ناگفتههای حضور مدافعان حرم در سوریه را روایت میکند. شهدایی که کیلومترها دورتر از مرزهای ایران برای دفاع از امنیت کشور و جلوگیری از رسیدن تهدیدها به ایران اسلامی به میدان رفتند.
وی افزود: ما روایتهای مختلفی از زندگی، اخلاق و شخصیت شهدای مدافع حرم خواندهایم، اما شهید مجید سلمانیان به عنوان یک روحانی و نیروی رزمی ـ تبلیغی، ویژگیهای خاصی دارد. فعالیتهای جهادی و تجربههایی که پیش از اعزام به سوریه به دست آورده بود، بخش مهمی از هویت او را شکل داده و همین تجربهها را با خود به جبهه مقاومت برده است که این موضوع از نقاط قوت کتاب به شمار میرود.
آقای مرتضی قاضی گفت: یکی دیگر از ویژگیهای ارزشمند این اثر، تأکید فائزه طاووسی بر امانتداری و حفظ مستندات است. در تدوین این کتاب با راویان متعددی از جمله رزمندگان فاطمیون و زینبیون روبهرو هستیم که هر کدام لحن و ویژگیهای خاص خود را دارند و حفظ این تفاوتها از اصول مهم مستندنگاری است.
وی افزود: نویسنده تلاش کرده در کنار خلق اثری خواندنی و جذاب، به روایتهای اصلی وفادار بماند تا مخاطب بتواند به آنها اعتماد کند و روایتها دچار خدشه نشوند.
این نویسنده و پژوهشگر در پایان گفت: حفظ لحن راویان و پایبندی به اسناد، از هنرهای نویسنده این کتاب است و همین مسئله باعث شده اثری مستند و قابل اتکا درباره زندگی شهید مجید سلمانیان و بخشی از تاریخ شفاهی مدافعان حرم شکل بگیرد.