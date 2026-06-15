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همزمان با هفته جهاد کشاورزی ۴۷ پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با سرمایهگذاری یک همت، به صورت وبیناری و با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم افتتاح طرحهای کشاورزی استان با محوریت یکی از طرحهای شاخص بخش کشاورزی در روستای بیجند شهرستان سراب برگزار شد و مسئولان استانی نیز به صورت برخط در این مراسم حضور داشتند.
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: امسال برنامههای این هفته با شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت و امنیت ملی» برگزار میشود و در همین راستا ۴۷ طرح مهم و اثرگذار بخش کشاورزی استان با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اهمیت این طرحها در توسعه بخش کشاورزی استان افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع نزدیک به یک همت سرمایهگذاری انجام شده است که نشاندهنده اهتمام دولت، بخش خصوصی و بهرهبرداران برای توسعه زیرساختهای تولید و تقویت امنیت غذایی در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۹ نفر و اشتغال غیرمستقیم یک هزار و ۶۳۹ نفر فراهم شده و علاوه بر آن، ۲ هزار و ۷۴۴ خانوار به صورت مستقیم از مزایا و دستاوردهای این طرحها بهرهمند خواهند شد.
شفیعی با تشریح حوزههای اجرایی طرحهای افتتاح شده گفت: طرحهای به بهرهبرداری رسیده در بخشهای مختلف از جمله آب و خاک، صنایع کشاورزی و تبدیلی، دام و طیور، باغبانی، امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شدهاند و هر یک نقش مهمی در افزایش تولید، ارتقای بهرهوری، مدیریت بهینه منابع، توسعه پایدار روستایی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ایفا میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان این بخش در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امروز بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود و جهادگران این عرصه با تلاش شبانهروزی خود، نقش بیبدیلی در تأمین غذای سالم و پایدار برای جامعه ایفا میکنند.
فرماندار شهرستان سراب امنیت غذایی را از مهمترین اولویتهای کشور دانست و گفت: سراب با برخورداری از ظرفیتهای گسترده کشاورزی، در مسیر توسعه و سرمایهگذاریهای جدید، جایگاه برجستهای در استان دارد.
علی جهانی با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: سراب در بیشتر محصولات کشاورزی رتبه نخست را دارد و پروژههایی همچون واحد ۱۰ هزار رأسی پگاه و گلخانه ۲۲۰ هکتاری نیز وارد مرحله اجرایی شدهاند که نشاندهنده سرمایهگذاری مناسب و حرکت رو به جلو در این حوزه است.
وی همچنین به وضعیت منابع و زیرساختهای آبی شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۱۷ هزار هکتار زمین زراعی، ۵۰ هزار هکتار آبی، ۲۵ هزار هکتار آبی محض و ۱۱ هزار هکتار نیز تحت پوشش آبیاری نوین قرار دارد.
جهانی افزود: تاکنون از ۲۶ حلقه چاه ۱۴ چاه به سامانه کمفشار تجهیز شده و ۲۴۰۰ لوله آبیاری نیز در شهرستان مورد استفاده قرار گرفته است.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم سه عامل ولایتپذیری، اخلاص و مردمی بودن را از مهمترین رمزهای موفقیت جهاد سازندگی دانست و گفت: این مجموعه انقلابی با تکیه بر همین ویژگیها توانست در محرومیتزدایی، آبادانی روستاها و اجرای طرحهای زیرساختی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
حجتالاسلام مجید نجفی با تأکید بر اینکه مسیر پیشرفت کشور همچنان از همان الگوی جهادی میگذرد تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی مسئلهای حیاتی است و تهدید در این حوزه میتواند آثار و تبعات گستردهای برای هر کشور به همراه داشته باشد.