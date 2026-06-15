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نخستوزیر پاکستان اعلام کرد: تفاهم صلح میان ایران و آمریکا به مرحله نهایی رسیده و قرار است مراسم تاریخی امضای این تفاهم روز جمعه با میزبانی پاکستان در ژنو برگزار شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ شهباز شریف طی سخنانی در مجلس ملی پاکستان گفت: ایران و آمریکا برای توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان توافق کردهاند.
وی با استقبال از این تحول اظهار داشت: پس از شبهای جنگ، اکنون سپیده دم صلح در منطقه طلوع کرده است.
نخستوزیر پاکستان این توافق را صرفاً یک تفاهم میان دو کشور ندانست و آن را «پیروزی صلح، دیپلماسی و گفتوگو» توصیف کرد.
شهباز شریف از رهبران دو کشور به دلیل آنچه «حکمت، دوراندیشی و صبر» در دورهای حساس خواند، قدردانی کرد و گفت: این رویکرد راه را برای دستیابی به توافق هموار ساخته است.
وی همچنین از نقش کشورهای قطر، عربستان، ترکیه، چین و دیگر کشورهایی که در تلاشهای صلح آمیز مشارکت داشتند، تقدیر کرد و افزود: این کشورها سهم سازندهای در پیشبرد روند گفتوگوها ایفا کردهاند.
شهباز شریف با اشاره به نقش پاکستان در این روند اظهار داشت: تلاشهای صادقانه اسلامآباد برای خاموش کردن شعلههای جنگ و بازگرداندن ثبات به منطقه به نتیجه رسیده است.
وی افزود: احترام و اعتباری که پاکستان از این ابتکار صلح به دست آورده، در تاریخ این کشور بیسابقه است و جهان شاهد موفقیت تلاشهای پاکستان در حمایت از صلح و ثبات بوده است.
نخستوزیر پاکستان در ادامه از سید عاصم منیر به دلیل نقش آفرینی در روند مذاکرات قدردانی کرد و گفت: وی با وجود فراز و نشیبهای متعدد در مسیر گفتگوها، همواره بر پیگیری راهحلهای دیپلماتیک و تحقق صلح تأکید داشته است.
وی همچنین به پیامدهای اقتصادی تنش میان ایران و آمریکا اشاره کرد و افزود: این بحران بر اقتصاد جهانی و اقتصاد پاکستان تأثیر گذاشت، اما دولت تلاش کرد با اتخاذ تدابیر لازم، فشارهای اقتصادی و تورمی را تا حد امکان کاهش دهد.
شهباز شریف در پایان تأکید کرد: دولت پاکستان همه توان خود را به کار خواهد گرفت تا دستاوردهای اقتصادی ناشی از توافق صلح و ثبات منطقهای به مردم پاکستان منتقل شود و زمینه برای رونق اقتصادی و رفاه بیشتر فراهم گردد.