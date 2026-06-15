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برنامههای «چاووش»، «تکیه دولت»، «هنر عاشورایی»، «بحر در کوزه»، «روایت رستاخیز» و «وطنم ایران»، از جمله برنامههای است که همزمان با ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از شبکه چهار و رادیو فرهنگ، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه چهار در دهه اول محرم، با رویکردی تبیینی جدول پخش خود را متناسب با حال و هوای دهه اول محرم تنظیم کرده است. در این راستا، برنامه «سوره»، در شبهای دهه اول محرم ویژه برنامهای را به روی آنتن میبرد که شامل ۱۰ قسمت ۸۵ دقیقهای، خواهد بود.
این برنامه شامل سلسله گفتوگوهایی است با حضور حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان به میزبانی شبیر فیروزیان که به بررسی «جنگهای صدر اسلام» به عنوان موضوع کلی برنامه میپردازد. «سورهٔ»، ویژه محرم که به همت گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار تهیه میشود از شب اول محرم مقارن با دوشنبه ۲۵ خرداد از ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۱۰ شب به صورت زنده پخش می شود.
برنامه علمی فرهنگی «چاووش» نیز تمامی فعالیتهای خود را در بخشهای ادبی، هنری و علمی به صورت ویژه به موضوع محرم اختصاص میدهد. در این راستا با تمرکز بر بازخوانی آیینهای سوگواری، بررسی کتابها و مقاتل معتبر، نقد و بررسی اشعار و آثار تولید شده در حوزه ادبیات آیینی و همچنین میزبانی از هنرمندان و نویسندگان فعال در این عرصه، بستری را برای تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا فراهم میآورد تا از منظر پژوهشی و زیباشناختی به واکاوی آثار ماندگار مرتبط با قیام حسینی بپردازد. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱ به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش میشود.
شبکه چهار پخش چند مستند را نیز به این مناسبت درنظر گرفته است: مستند «تکیه دولت» که بخشهایی از اجرای تعزیه در تکیه تاریخی تجریش در دهه ۵۰ را به نمایش میگذارد. این مستند ۴ تیر مقارن با روز عاشورا ساعت ۱۸، پخش میشود و مستند «شرح مدح» که پنجشنبه ۲۸ خرداد مقارن با سوم محرم در ساعت ۱۸ به روی آنتن میرود، روایتی کوتاه است از سه دهه ارتباط گرم و صمیمی آیت الله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب، با مداحان اهل بیت و خاطرات شنیدنی این مداحان از دیدارها و روضهها در حضور ایشان.
همچنین فیلمهای سینمایی «شور عاشقی» و «کربلا جغرافیای یک تاریخ» در این ایام پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» نگاهی اجمالی دارد به تاریخ اسلام از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) تا واقعهی کربلا. این فیلم را داریوش یاری کارکردانی کرده و محصول ۱۳۹۱ است. زمان پخش این فیلم پنجشنبه ۴ تیرماه مقارن با روز عاشورا است.
«شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری که محصول سال ۱۴۰۲ است، جمعه ۲۹ خرداد مقارن با ۴ محرم پخش می شود. فیلم شور عاشقی دربارهٔ کاروان اسرای کربلا است که از کوفه تا شام حرکت میکنند و سلما (شهره موسوی) زنی است که مأمور میشود رسانه کاروان اسرای کربلا و زینب (س) باشد و با آگاهی دادن آدمهایی که توسط شمر (پیام احمدینیا) و مأموران فریب خوردهاند را روشن کند. ساعت پخش فیلمهای سینمایی ۲۰:۳۰ است.
تئاتر تلویزیونی «۶ قسمتی پیر وفا»، نیز که نمایشی است در سوگ هانی ابن عروه از سهشنبه ۲ تیر مقارن با ۸ محرم طی ۶ روز متوالی ساعت ۱۷، پخش می شود.
سخنرانیهای دکتر رحیمپور ازغدی نیز علاوه در طبق روال روزهای جمعه، در روزهای ۴ و ۱۱ محرم (مصادف با ۲۹ خرداد و ۵ تیرماه) با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا پخش خواهد شد.
برنامه «هنر عاشورایی» برنامه دیگریست که به مناسبت محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان به روی آنتن میرود، این برنامه مصاحبه با هنرمندانی است که درباره عاشورا و امام حسین (علیه السلام) فعالیت کرده اند و در دهه اول محرم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹، پخش خواهد شد.
مدیر طرح و برنامه رادیو فرهنگ از تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای ادبی، تاریخی و آیینی برای دهه اول ماه محرم خبر داد و گفت: این شبکه با برنامههایی همچون «بحر در کوزه»، «روایت رستاخیز»، «وطنم ایران» و «تکیه چارسوق»، تلاش میکند ابعاد معرفتی واقعه عاشورا و میراث آیینهای سوگواری ایرانی را برای شنوندگان بازخوانی کند.
رحمتالله ملایی، مدیر طرح و برنامه رادیو فرهنگ، با اشاره به رویکرد این شبکه در ایام ماه محرم بیان کرد: رادیو فرهنگ همواره تلاش کرده است در کنار انعکاس آیینهای سوگواری، به تبیین لایههای معرفتی و فرهنگی نهضت عاشورا نیز بپردازد، از همین رو برای دهه نخست ماه محرم مجموعهای از برنامههای تخصصی در حوزه تاریخ، ادبیات و هنرهای آیینی تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به برنامه «بحر در کوزه» افزود: این برنامه در گفتوگو با کارشناسان و پژوهشگران حوزه آیینهای مذهبی به بررسی نسبت آیینهای سوگواری با سبک زندگی حسینی میپردازد. در این برنامه تلاش شده است تا مفهوم «شور و شعور حسینی» در قالب گفتوگوهای تحلیلی برای مخاطبان تبیین شود.
ملایی همچنین درباره برنامه «روایت رستاخیز» گفت: این برنامه در ۱۲ قسمت تولید شده و با رویکردی معرفتی به واکاوی ابعاد مختلف حادثه کربلا میپردازد. در بخشهایی مانند «کسب جرعهای معرفت» و «از شعر تا شعور عاشورایی» تلاش کردهایم پیامهای ماندگار عاشورا از جمله آزادگی، ایثار و مقاومت را با زبانی قابل فهم برای نسل امروز بازخوانی کنیم.
مدیر طرح و برنامه رادیو فرهنگ با اشاره به توجه این شبکه به هنرهای آیینی بیان کرد: در برنامه «تکیه چارسوق» مجالس تعزیهخوانی اصیل با حضور پیشکسوتان این عرصه پخش میشود تا مخاطبان با یکی از مهمترین جلوههای هنر نمایشی ایرانی آشنا شوند. همچنین در برنامه «هر طرف آواز غم» نوحهها و آوازهای عاشورایی از منظر موسیقایی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در ادامه به برنامههای حوزه ادبیات عاشورایی اشاره کرد و گفت: «محتشمنامه» با حضور کارشناسان ادبیات آیینی به بررسی شعر عاشورایی و آسیبشناسی آن میپردازد و برنامه «راز محتشم» نیز به واکاوی دلایل ماندگاری ترکیببند معروف محتشم کاشانی با مطلع «باز این چه شورش است» اختصاص دارد.
ملایی در پایان افزود: معرفی کتاب «فتح خون» اثر شهید سیدمرتضی آوینی و روایت واقعه کربلا از منظر بانوان در برنامه «حریم آفتاب»، از دیگر برنامههای تدارک دیدهشده در جدول پخش ماه محرم رادیو فرهنگ است.
به گفته وی، علاوه بر پخش این ویژهبرنامهها، همچنین برنامه زنده «وطنم در پناه پرچم» از سهشنبه ۲۶ خرداد، همزمان با اول محرم با رویکرد تبیینی تاریخی، ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، از موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش میشود.