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در هفتمین اجلاس نماز دانشآموزی استان مازندران در ساری؛ بر ترویج فرهنگ نماز و پیوند آن با نهضت عاشورا تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساری، میزبان هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی استان مازندران بود. این گردهمایی با هدف نهادینهسازی و گسترش فرهنگ اقامه نماز در میان دانشآموزان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این اجلاس گفت: تربیت دانشآموز باسواد، اما بینماز، خیانت به نسل آینده است. ضرورت دارد از ظرفیت «شبکه شاد» در ترویج فرهنگ نماز استفاده شود.
آیت الله محمدی لائینی افزود: نمازگزار واقعی هرگز به سمت جنایت، خیانت و حرام نمیرود، نماز و منکرات با هم واگرایی دارند؛ کسی که وارد وادی نماز شد از گناه فاصله میگیرد و برعکس.
وی تصریح کرد: دستاندرکاران تعلیم و تربیت بدانند باسواد بی نماز بار آوردن هیچ خدمتی نیست؛ این خیانت به دانشآموز و پایمال کردن حقالناس است. در قیامت دانشآموز از شما میپرسد چرا درس منهای خدا و نماز به من آموختی؟
آیت الله محمدی لائینی یاداور شد: همانگونه که عادت به نماز، روزه و عبادت نعمتی الهی است، اگر این عادت شکل نگیرد، نمازخوان شدن صرفاً با برگزاری اجلاسیه میسر نمیشود.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت "شبکه شاد" برای پخش برنامههای نماز استفاده کرد، همه چیز در نماز خلاصه میشود؛ فرهنگ، اخلاق، انسانیت، وجدان، دین و دنیا. نماز ستون دین است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان مازندران هم، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) گفت: اقامه فریضه الهی نماز تأثیر بسیار مهم و عمیقی بر روح و روان انسان دارد.
حجتالاسلام ابراهیمی با قدردانی از همکاری و همراهی مطلوب ادارهکل آموزش و پرورش با ستاد اقامه نماز استان افزود: برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز، همه باید تلاش و همافزایی داشته باشند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان مازندران همچنین گفت: مسئولان استانی نیز در این زمینه تلاشهای قابل توجهی داشتهاند و اقدامات ارزشمندی در مدارس صورت گرفته است.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران هم گفت: تأکید بر ترویج عقلانیت معنوی در مدارس؛ نماز نماد بلوغ دانشآموزان است
کلبادینژاد ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر دستاندرکاران مدارس برای ترویج این فریضه الهی، نماز را نمادی از بلوغ عقلانیت معنوی و جلوه عملی توکل و استعانت از خداوند دانست.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری نماز نشاندهنده فهم درست از اصول دین و رسیدن به یقین قلبی است، تصریح کرد: نماز آرمان و نمادی برای دستیابی به زندگی آرام و شاداب در جامعه اسلامی است.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران آموزش مبانی دینی به دانشآموزان را رسالتی اخلاقی و وجدانی بر دوش معلمان دانست و بر لزوم بهرهگیری از فرصتهای آموزشی تأکید کرد.
کلبادینژاد خاطرنشان کرد: برای گام برداشتن در مسیر درست، باید با استفاده از شیوههای نوین و رویکردهای مبتنی بر همدلی، اشتیاق و درک عمیق از نماز را در نسل جوان نهادینه کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران نیز در این اجلاس ضمن اشاره به شعار سال، بر اهمیت نماز به عنوان سرچشمه سلامت معنوی تأکید کرد و گفت: نماز حقیقی ما را به معبود میرساند.
محمود تنها همچنین به پیوند نهضت عاشورا با نماز اشاره کرد و از برگزاری مراسم «أحلی من العسل» در شب ششم ماه محرم در سراسر استان خبر داد.
این اجلاس بر ضرورت آموزش و ترویج فریضه نماز در بین نسل جوان تأکید داشت.