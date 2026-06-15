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مدیرستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران بر تقویت پیوند میان مسجد و حوزههای علمیه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسیح لهراسبی مدیرستاد هماهنگی کانون های مساجد استان تهران با اشاره به رویکرد کانون های مساجد استان تهران در فصل تابستان افزود:تفاهمنامههایی با سازمان صدا و سیما منعقد شده است که ظرفیت بسیار مناسبی را برای معرفی کانونها در برنامههایی همچون شبکه ۵ و شبکه نسیم فراهم کرده است.
وی با اشاره به رویکرد جدید برنامههای قرآنی در مساجد گفت: یکی از برنامههای محوری ما در ایام اوقات فراغت، برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی است که برای دومین سال متوالی به صورت «تیمی» اجرا میشود.
لهراسبی افزود: در این دوره، هر مسجد باید یک تیم ۹ نفره متشکل از قاری، مکبر، قصهگو و سایر فعالان هنرهای قرآنی تشکیل دهد، این ساختار بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مساجد به عنوان میهمان در کنار یکدیگر طراحی شده و جزئیات آن از طریق کانالهای ارتباطی ستاد کانونهای مساجد در اختیار دوستان قرار گرفته است.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران به رویکرد «تولیدمحور» در فعالیتهای تابستانی اشاره کرد و گفت: امسال تلاش داریم کانونها را به سمت تولید محتوا در حوزههای سرود، نمایش و هنرهای تجسمی سوق دهیم. هر کانون یک صفحه اختصاصی در سامانه «بچههای مسجد» دارد که میتواند تولیدات خود را در آن بارگذاری کند.
وی در خصوص الگوی «مسجد خدمتمحور» تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان اعضای قرارگاه ملی مسجد، رسالت سنگینی در ارائه خدمات به اهالی محلات دارند. الگوسازی در حوزه خدمترسانی به این معنی است که مساجد باید کانون توجه تمام اقشار جامعه از نوجوان تا جوان باشند. همچنین، طرح «پایگاه قرآنی» که مدنظر رهبر شهید بوده است، با ساختار تعیینشده در تمامی کانونها پیگیری میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای و برونسازمانی کانونها، خاطرنشان کرد: تفاهمنامههایی با سازمان صدا و سیما منعقد شده است که ظرفیت بسیار مناسبی را برای معرفی کانونها در برنامههایی همچون شبکه ۵ و شبکه نسیم فراهم کرده است. علاوه بر این، هماهنگیهای لازم جهت اجرای برنامههای اردویی در استان تهران و اکران فیلمهای انقلابی و ارزشی با حداقل قیمت در مساجد صورت گرفته است که مساجد میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران تصریح کرد: امکان صدور شناسه ملی و اقتصادی برای کانونهای فعال فراهم شده است و مساجدی که فاقد کانون هستند نیز میتوانند برای تشکیل کانون و بهرهمندی از این ظرفیتها اقدام کنند.