پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تداوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، از حرکت همه مدارس کشور به سمت الگوی جدید هیأت امنایی، حذف تنوع مدارس، برنامهریزی برای آموزش و پرورش پساجنگ، توسعه دانشگاه فرهنگیان و تقویت مشارکت مردمی در اداره مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی که با حضور نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان جنوبی، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان زیرکوه برگزار شد با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم»، اظهار کرد: برای تمامی استانهای کشور معینهایی تعیین شدهاند و این نهضت با جدیت و با محوریت مردم ادامه خواهد یافت.
وی خراسان جنوبی را یکی از استانهای موفق کشور در حوزه مشارکتهای مردمی دانست و افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این استان، همدلی و همراهی مردم است و الگوی مشارکت مردمی خراسان جنوبی در حوزه مدرسهسازی به عنوان یک تجربه موفق به کشور معرفی خواهد شد.
کاظمی با تأکید بر این که مردمیسازی مهمترین راهبرد آموزش و پرورش است، گفت: باید به مردم فرصت نقشآفرینی داد و زمینه حضور و مشارکت آنان را در اداره مدارس و توسعه فضاهای آموزشی فراهم کرد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد رهبران شهید ما، اتکا به مردم بود و نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز باید با همین رویکرد مردمی دنبال شود.
قدردانی از فرهنگیان و نقشآفرینی دانشآموزان
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از جامعه فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اظهار کرد: معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان در یکی از مهمترین مأموریتهای کشور یعنی پشتیبانی از میدان و خیابان عملکردی درخشان و قابل تقدیر داشتند.
وی ادامه داد: بیش از هفت هزار موکب دانشآموزی در سراسر کشور برپا شد و کلاسهای درس مجازی نیز در این ایام به پایگاههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تبدیل شدند که نشاندهنده ظرفیت عظیم فرهنگی دانشآموزان و معلمان کشور است.
آموزش و پرورش پساجنگ؛ مأموریتی جدید
کاظمی با طرح این پرسش که «وظیفه آموزش و پرورش در دوران پساجنگ چیست؟» گفت: از امروز باید برای آموزش و پرورش پساجنگ برنامهریزی کنیم و تلاش کنیم مدرسه تربیتی ایران که در میدانها و خیابانها شکل گرفت حفظ شود.
وی افزود: مفاهیمی همچون وطن، پرچم، رهبری، ظلمستیزی، مبارزه با دشمن و دستیابی به مرزهای دانش و فناوری باید به عنوان عناصر مهم تربیتی در مدارس تقویت شوند.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از دلایل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دستیابی کشور به مرزهای فناوریهای پیشرفته بود و باید بتوانیم مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور را با قدرت ادامه دهیم.
کاظمی همچنین از تشکیل کارگروه توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت خبر داد و افزود: پیشبینیهای لازم برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان نیز انجام شده است.
توسعه دانشگاه فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش مهمترین اولویت آموزشی استان را توسعه دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: پروژه مرتبط با دانشگاه فرهنگیان باید تا اول مهرماه آماده بهرهبرداری شود.
وی افزود: مجوز دانشگاه فرهنگیان قائن در مراحل پایانی قرار دارد و مسئولان استان باید پیگیری کنند تا کد این مرکز برای آغاز سال تحصیلی جدید صادر شود.
کاظمی همچنین از پیگیری راهاندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان زیرکوه خبر داد و گفت: حمایت از بازسازی و توسعه اردوگاه زهان نیز در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
هیچ مدیری حق ایجاد رانت در ثبتنام را ندارد
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر رعایت عدالت در ثبتنام مدارس، اظهار کرد: هیچ مدیری حق ندارد در فرآیند ثبتنام دانشآموزان رانت ایجاد کند.
وی افزود: ثبتنام دانشآموزان در محدوده تعیینشده بدون دریافت وجه و بدون برگزاری مصاحبه از وظایف قانونی مدیران مدارس است و باید با جدیت اجرا شود.
کاظمی با بیان این که آموزش و پرورش از مشارکت مردم استقبال میکند، تصریح کرد: ما دست مردم را برای کمک به آموزش و پرورش میبوسیم، اما هرگز آنان را تحت فشار قرار نمیدهیم و مشارکت باید داوطلبانه و بر پایه اعتماد عمومی باشد
حذف تنوع مدارس و حرکت به سمت مدارس هیأت امنایی
وزیر آموزش و پرورش از برنامه وزارتخانه برای ساماندهی ساختار مدارس خبر داد و گفت: تنوع مدارس را به تدریج از بین خواهیم برد و همه مدارس کشور با الگوی جدیدی به سمت مدارس هیأت امنایی حرکت خواهند کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت تقویت مشارکت مردم، افزایش اختیارات مدارس و ارتقای کیفیت نظام آموزشی عنوان کرد.
تغییر در سیاست لباس فرم مدارس
کاظمی با اشاره به لباس فرم مدارس، اظهار کرد: این موضوع باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم مدیریت شود.
وی افزود: اعلام کردهایم لباس فرم مدارس سهساله باشد و مدیران مدارس نیز باید ملاحظه شرایط خانوادهها را داشته باشند؛ البته محیط مدرسه محیطی آموزشی و تربیتی است و چارچوبها و ضوابط خاص خود را دارد.
اقامه نماز مهمترین وظیفه مدیران در نظام اسلامی
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود اقامه نماز را مهمترین وظیفه مدیران در حکومت اسلامی دانست و گفت: اقدامات گستردهای در چارچوب نقشه راه توسعه و ترویج فرهنگ نماز در مدارس کشور در حال انجام است.