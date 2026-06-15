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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، طرحهای حفاظت از نژادهای در معرض خطر دامهای بومی و توانمندسازی جوامع محلی در شمالغرب ایران آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این طرح های ۱۸ ماهه بر حفاظت و توسعه پایدار نژادهای ارزشمند بومی از جمله شتر دوکوهانه، گاو سرابی، بز مهابادی و بز مرخز متمرکز است؛ نژادهایی که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، امنیت غذایی و معیشت جوامع روستایی و عشایری دارند.
نماینده فائو در ایران با تأکید بر اهمیت منابع ژنتیکی دام، حفاظت از این نژادها را عاملی مؤثر در افزایش تابآوری نظامهای کشاورزی و غذایی در برابر تغییرات اقلیمی و تهدیدات زیستمحیطی دانست.
بر اساس این طرح، برنامههای اصلاح نژاد مبتنی بر مشارکت جوامع محلی، ثبت اطلاعات ژنتیکی دامها، حفاظت از ذخایر ژنتیکی، احیای مراتع، توسعه زنجیرههای ارزش و توانمندسازی دامداران اجرا خواهد شد.
حمایت از فرآوری محصولات دامی، ایجاد فرصتهای جدید بازار و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی از دیگر محورهای این طرح مشترک است.
این برنامه در راستای حفاظت از تنوع زیستی، توسعه روستایی پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور اجرا میشود.