پیش‌بینی افزایش درآمد زکات استان به ۳۰۰ میلیارد تومان

رئیس شورای زکات استان بوشهر گفت: امسال بودجه مصوب شورای زکات ۲۶۵ میلیارد تومان تعیین که حدود ۷۲ درصد آن تا کنون محقق شده است و پیش‌بینی می‌کنیم میزان زکات جمع‌آوری شده در استان به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.