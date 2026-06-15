بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در نخستین نشست شورای زکات استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات این جلسه، بررسی میزان تحقق مصوبات سال ۱۴۰۴ بود که خوشبختانه همه این مصوبات به طور کامل اجرا شده و تحقق مالی آن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
وی افزود: استان بوشهر در سطح کشور همواره به عنوان استانی شناخته میشود که فراتر از سهمیه مصوب و ابلاغی در حوزه زکات عمل میکند و این مسئله از امتیازات مهم استان در جغرافیای ایران محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر یادآور شد: در سال گذشته مصوبات متعددی در حوزههای مختلف از جمله ساخت منازل برای محرومان، ارائه خدمات عمومی مانند ساخت و تجهیز مساجد، مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی، همچنین تأمین جهیزیه و حمایتهای آموزشی اجرا شد که خوشبختانه همه این برنامهها به طور کامل محقق و خدمات خوبی در سطح استان ارائه شد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به بودجه مصوب سال ۱۴۰۵، گفت: امسال بودجه مصوب شورای زکات استان ۲۶۵ میلیارد تومان تعیین شده است که طبق گزارشی که از سه ماهه نخست سال دریافت کردهایم، حدود ۷۲ درصد آن در همین مدت محقق شده است.
وی بیان کرد: این روند نویدبخش آن است که تا پایان سال از رقم ۲۶۵ میلیارد تومان عبور خواهیم کرد و برآورد ما این است که میزان زکات جمعآوری شده در استان به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.
رئیس شورای زکات استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز معادل این میزان در قالب اعتبارات تملک داراییها اختصاص میدهد، خدمات گستردهتری برای محرومان استان فراهم خواهد شد.
آیتالله صفایی بوشهری گفت: در این نشست درباره تقویت فعالیتهای تبلیغی و همچنین توسعه خدمات عمومی در حوزه زکات تصمیمهای خوبی اتخاذ شد و هدف اصلی ما از اجرای برنامههای زکات، خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم به ویژه محرومان در مناطق مختلف استان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر و دبیر شورای زکات استان هم از جمعآوری ۲۳۳ میلیارد تومان زکات در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش عمده این منابع در حوزه حمایت از نیازمندان هزینه شده است.
فرید محبی اظهار کرد: کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات استان در سال گذشته در مجموع ۲۳۳ میلیارد تومان زکات شامل زکات واجب، زکات مستحبی و فطریه جمعآوری کرده است.
وی ادامه داد: از این میزان حدود ۹۹ درصد در بخشهای حمایتی و معیشتی برای کمک به نیازمندان هزینه شده و تنها یک درصد به طرحهای زیربنایی و عمرانی اختصاص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه تلاش میشود این نسبت تغییر کند، گفت: در کنار حمایتهای معیشتی از محرومان، برنامهریزی شده است بخشی از درآمدهای زکات در طرحهای زیرساختی نیز هزینه شود.
محبی با اشاره به خدمات ارائه شده از محل زکات در سال گذشته، تصریح کرد: در مجموع به ۴۲ هزار و ۶۰۰ نفرخدمت در حوزههایی مانند درمان، مسکن، تأمین جهیزیه و کمکهای معیشتی خدمات ارائه شده است.
وی ادامه داد: همچنین هفت طرح عمرانی با استفاده از منابع زکات و کمکهای مردمی اجرا شده است.
دبیر شورای زکات استان بوشهر درباره برنامههای امسال نیز گفت: تعهد جمعآوری زکات در سال جاری ۲۶۵ میلیارد تومان تعیین شده که با استفاده از ظرفیت کمیته امداد و شوراهای زکات در روستاها و شهرستانها در حال پیگیری است.
محبی بیان کرد: تا کنون حدود ۱۹۳ میلیارد تومان از این میزان جمعآوری شده و امیدواریم تا پایان سال افزایش قابل توجهی در درآمدهای زکات استان داشته باشیم.
وی افزود: بیشترین میزان زکات جمعآوری شده مربوط به زکات فطریه بوده است که با توجه به افزایش سه برابری نرخ فطریه، میزان درآمد آن نیز افزایش یافته است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر همچنین گفت: یکی دیگر از عوامل افزایش درآمدهای زکات، رشد قابل توجه زکات گندم بوده که به دلیل بارندگی مناسب و وضعیت مطلوب کشت گندم در استان رقم خورده است.