مراسم عرضه اولیه شرکت «سرمایه‌گذاری کشت و دام صنایع لبنی» تأمین به عنوان ششصد و هفدهمین شرکت پذیرفته شده بورس تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دومین عرضه اولیه سال جاری در بورس تهران با ورود سهام شرکت سرمایه‌گذاری کشت و دام صنایع لبنی تأمین، با نماد معاملاتی «تادیکو»، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ انجام و با استقبال بیش از یک میلیون و ۲۵۹ هزار کد معاملاتی سرمایه‌گذاران همراه شد.

در جریان دومین عرضه اولیه امروز، تعداد ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت «سرمایه‌گذاری کشت و دام صنایع لبنی تأمین» عرضه شد.

سهام سرمایه‌گذاری کشت و دام صنایع لبنی تأمین به شیوه ثبت سفارش با قیمت ۶۳۳۳ ریال کشف قیمت و عرضه اولیه شد.

در این عرضه اولیه، مجموعاً بیش از یک میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۶۸ کد معاملاتی به منظور خرید، اقدام به ثبت سفارش کردند. در نهایت یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۱۶۴ کد معاملاتی، مقدار حداکثری ۶۴۸ سهم تخصیص داده شد.

سرمایه‌گذاری کشت و دام صنایع لبنی تأمین، به عنوان ششصد و هفدهمین شرکت پذیرفته شده، در ﺑﺨﺶ «زراعت و خدمات وابسته» و طبقه «کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته»، با نماد معاملاتی «تادیکو»، در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران درج شده است.