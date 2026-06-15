معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تبیین اهمیت پیوند میان علوم شناختی و نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت بهره‌گیری نظام‌مند از یافته‌های نوین حوزه مغز و یادگیری در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. نشست مشترک معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ستاد علوم شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با حضور رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی و دکتر پورعباسی دبیر ستاد علوم شناختی با هدف برسی ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک فی مابین در دفتر معاونت آموزش ابتدایی برگزار شد.

رضوان حکیم‌زاده در این نشست با تبیین اهمیت پیوند میان علوم شناختی و نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت بهره‌گیری نظام‌مند از یافته‌های نوین حوزه مغز و یادگیری در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بر «سرمایه مغزی» کودکان، به‌ویژه در سال‌های نخست زندگی، از راهبردی‌ترین اقدامات برای تضمین آینده توسعه کشور است و این مهم نیازمند نگاه علمی، چارچوب‌مند و کلان‌نگر است.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه در غیاب استاندارد‌های علمی، برخی استفاده‌های غیرتخصصی از عنوان «مدرسه شناختی» شکل گرفته است، بر ضرورت تدوین اصول، شاخص‌ها و استاندارد‌های مشخص برای اعتباربخشی به برنامه‌ها و مدارس در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین «نهضت مغزآگاهی» را به‌عنوان گامی بنیادین برای ارتقای آگاهی عمومی والدین، معلمان و مدیران نسبت به کارکرد‌های مغز و الزامات رشد شناختی کودکان مطرح کرد و افزود: بسیاری از مداخلات مؤثر در رشد شناختی، پیچیده و پرهزینه نیستند، بلکه با ارتقای دانش و مهارت‌های تربیتی خانواده‌ها و معلمان قابل تحقق‌اند.

حکیم‌زاده با اشاره به نقش بازی در یادگیری دوره ابتدایی تصریح کرد: بازی بستر اصلی یادگیری در دوره کودکی است و طراحی و تولید بازی‌های هدفمند مبتنی بر اصول علوم شناختی می‌تواند هم به تعمیق یادگیری و هم به پیشگیری و رفع اختلالات یادگیری کمک کند.

وی افزود: تلفیق فناوری‌های نوین، طراحی آموزشی و یافته‌های علوم شناختی، ظرفیت ارزشمندی برای تحول در آموزش ابتدایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه در حمایت از دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار و کاهش شکاف‌های آموزشی.

در ادامه این نشست، پورعباسی دبیر ستاد علوم شناختی نیز با استقبال از پیشنهاد شکل‌گیری «نهضت مغزآگاهی»، بر آمادگی ستاد برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حمایت از تولید و توسعه ابزار‌ها و بازی‌های آموزشی مبتنی بر علوم شناختی تأکید کرد.

وی با اشاره به سازوکار‌های حمایتی موجود، از جمله تسهیلات، مشوق‌های نوآوری و ظرفیت‌های قانونی نظیر مشوق‌های مالیاتی، بر امکان طراحی فراخوان‌های مشترک، حمایت از ایده‌های نوآورانه معلمان و تجهیز هدفمند مدارس مناطق محروم با استفاده از اهرم‌های قانونی و حاکمیتی تأکید کرد و خواستار تدوین استاندارد‌های علمی و اعتباربخشی در این حوزه به‌صورت مشترک شد.

در پایان، طرفین بر تدوین چارچوب همکاری‌های مشترک، طراحی سازوکار‌های اجرایی مشخص و آغاز اقدامات عملیاتی در حوزه مغزآگاهی، توسعه بازی‌های شناختی و استانداردسازی برنامه‌های آموزشی تأکید کردند.