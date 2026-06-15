به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه سینمایی و سمعی‌ـ‌بصری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به اخذ مصوبه و مجوز‌های لازم از نهاد‌های ذی‌ربط، با اکران مسابقات فوتبال جام جهانی در سینما‌های مشهد و خراسان رضوی موافقت شده است.

سوسن محمدزاده افزود: بر این اساس، سینما‌های خراسان رضوی می‌توانند سه مسابقه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی را برای علاقه‌مندان به نمایش بگذارند.

او با اشاره به نحوه اجرای این طرح در پردیس‌های سینمایی گفت: پردیس‌های چندسالنه صرفا مجاز هستند مسابقات فوتبال را در یک سالن به نمایش بگذارند و سایر سالن‌ها مطابق برنامه عادی به اکران فیلم‌های سینمایی اختصاص خواهند داشت.

رئیس گروه سینمایی و سمعی‌ـ‌بصری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: تمامی سینما‌های استان به‌جز سینما گلشن و سینما آفریقا در مشهد، آمادگی خود را برای پخش مسابقات تیم ملی اعلام کرده‌اند.

محمدزاده گفت:به این ترتیب این رقابت‌ها در مشهد در پردیس‌های سینمایی هویزه، سیمرغ، ویلاژتوریست، برفی، پارک‌بازار، اطلس، ملل و مهر کوهسنگی به نمایش درمی‌آید.

وی درباره نحوه تهیه بلیت نیز گفت: علاقه‌مندان می‌توانند بلیت تماشای این مسابقات را همانند سایر نمایشهای سینمایی، از طریق سامانه‌های رسمی فروش بلیت سینما تهیه کنند.