اولین دوره جشنواره ملی «پسماند صفر» با معرفی برگزیدگان در یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره «پسماند صفر» روز شنبه بیست و سوم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی، مدیریت شهری، اساتید حوزه مدیریت پسماند و جمعی از فعالان و علاقه‌مندان از سراسر کشور در محل سالن انقلاب اسلامی منطقه سه شهرداری یزد برگزار شد.

در این مراسم، پس از ارائه حضوری و آنلاین یازده اثر برتر منتخب از بین آثار ارسالی، ایده‌ها و تجربه‌های برگزیده با رأی هیات داوران انتخاب شدند.

در پایان این دوره از جشنواره، سمیرا آزاد شده حسینی با ایده «مدیریت کل نگر و هوشمند در اکوسیستم مدرسه» از یزد، مصطفی روانخواه با ایده «چالش خانوادگی بدون پسماند» از مشهد مقدس و خانم معمار ضیا با ایده «وقتی خشکاله از منزل ما تولید شد» از شیراز به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

گفتنی است، هانیه رفیعی و زهرا جعفری در حوزه ایده‌ها و تجربه‌های نوآورانه و خلاقانه در مدیریت پسماند از طرف مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد تقدیر شدند، همچنین از طرف هیات داوران، فاطمه میرزایی پور و مسعود نشان نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

لازم به ذکر است؛ این جشنواره با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و انجمن علمی بهداشت محیط ایران با هدف ترویج فرهنگ کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد از مواد و تفکیک صحیح پسماند از مبدأ برگزار شد.