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مردم شهرستان ملکشاهی در آستانه ماه محرم، مسیر ۳۰ کیلومتری تا روستای گنبد پیرمحمد را پیاده طی کردند تا یاد و راه شهدای مقاومت را گرامی بدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با آخرین روز ماه ذیحجه، مردم ملکشاهی با حضور پرشور در آیین سنتی «چمر»، از ساعتها قبل پای پیاده خود را به حرم امامزاده سیدمحمد فرزند امام موسی کاظم (ع) رساندند.
این حرکت نمادین که هر سال پیش از ماه محرم برگزار میشود، امسال به دلیل شهادت جمعی از رهبران مقاومت، حال و هوایی دیگر داشت.
از پیرمردانی که در این مسیر مو سپید کردهاند تا نوجوانانی که تازه به کاروان حسینی پیوستهاند، همگی بر این باورند که فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات منا الذله» تا ابد در خون آنان جاری است.
عزاداران تأکید کردند: در برابر ظلم سر خم نمیکنیم و تا پای جان از دین، وطن و نوامیس مسلمین دفاع میکنیم.
این مراسم که مسیر آن رو به کربلاست، امسال با شور و گرمایی بیشتر از سالهای قبل برگزار شد. مردم ملکشاهی این آیین را نه فقط یک سنت قدیمی، بلکه تجدید میثاقی با آرمانهای آزادگی و شهادت میدانند؛ مسیری که به باور آنان، هزاران رهرو دیگر خواهد داشت.